Titkos helyekre is benézhetnek a látogatók ezen a három napon

Hetven fővárosi helyszínen, több mint száz programmal érkezik idén a IX. Műtárgyak Éjszakája Fesztivál. A tavasz legsokoldalúbb, éjszakába nyúló rendezvénysorozatát 2025. május 22–24. között rendezi meg a műtárgy.com. A fesztiválozók olyan helyekre is eljuthatnak ezeken a napokon, ahol ritkán fogadnak látogatókat. Feltárulnak a restaurátorműhelyek titkai, tematikus művészeti és épületséták várják az érdeklődőket, de számos ismert művész, tudós és galerista is személyesen találkozik a résztvevőkkel.

Újra itt van a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál (MÉF), méghozzá minden eddiginél több és színesebb, közel 120 programmal. A május 22–24. közötti háromnapos, éjszakába nyúló rendezvénysorozatot a műtárgy.com, a vezető műkereskedelmi információs portál szervezi a művészetkedvelőknek és gyűjtőknek.

A MÉF exkluzív betekintést kínál olyan helyekre, ahova amúgy „civilek” nem, vagy csak ritkán léphetnek be.

A résztvevők emellett találkozhatnak például a Gömböc egyik feltalálójával, Domokos Gáborral, Vitáris Ivánnal, az Ivan&The Parazol frontemberével, valamint Molnár Viktor „Kincsvadásszal” is.

Leleplezett hamisítók

Az idei fesztivál kiemelt témája a művészet és a tudomány; ez a két terület több ponton is találkozik egymással. Erdély Dániel feltaláló, Rubik Ernő egykori tanítványa tudományos megközelítésben mutatja be Victor Vasarely művészetét. A látogatók betekintést nyerhetnek a restaurátorok munkájába és

megtudhatják, hogyan leplezik le műszerek segítségével a hamisítványokat.

A Szépművészeti Múzeum grafikai restaurátor műhelye, az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, valamint a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum is megnyitja restaurátorműhelyeit.

A fesztiválon az alkotók is színre lépnek: Korniss Péter, Benczúr Emese, Baksai József, Soós Nóra és Soltész Melinda maguk vezetik az érdeklődőket a kiállításaikon. Kinyílnak ismert alkotók műtermei is, többek között Bullás József, Barakonyi Zsombor, Nagy Boglárka, Németh Marcell és Romvári Márton „munkahelye” várja a fesztiválozókat. A MÉF keretében megnyílik a néhány éve elhunyt Fajó János műteremházának kapuja is.

Séta e-rollerrel

Idén rekordszámú alkotófoglalkozás színesíti a programot. Lehetőség nyílik például Herendi porcelánrózsák készítésére, akvarellfestésre, ékszerkészítésre, könyvkötésre, linómetszésre, valamint személyes urbanista naplót is lehet majd rajzolni Labrosse Dániel illusztrátor vezetésével. Aki pedig a virtuális térben tenné magát próbára, az egy kiállításkészítő workshopon elkészítheti saját VR-tárlatát.

A MÉF programjából ezúttal sem hiányoznak a tematikus művészeti és épületséták sem.

Az egyik kortársművészeti sétát rendhagyó módon e-rollerrel szervezik.

A családi és gyermekprogramok közül kiemelkedik a művészet és a tudomány kapcsolódásait szemléltető ARTkoffer, de lesznek kreatív alkotóworkshopok minden korosztálynak. A MÉF szervezői idén is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a fogyatékossággal élők számára is tartalmas művészeti programokat biztosítsanak.