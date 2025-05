Egyedülálló műalkotással gazdagodott a Magyar Képzőművészeti Egyetem gyűjteménye: Barcsay Jenő 1964-ben készült, több mint 21 négyzetméteres szénrajza hosszú lappangás után újra a figyelem középpontjába került. Az eddig ismeretlennek számító alkotás a 2025. július 16-án nyíló életmű-kiállításon lesz először látható.

A 300x730 cm-es, kartonra készült szénrajz hét nőalakot ábrázol, és a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem épületében máig látható mozaik 1:1 arányú terve. A műalkotás a Barcsay 125 jubileumi év egyik legnagyobb szenzációja, amely nem csupán művészeti, de történeti szempontból is páratlan jelentőséggel bír.

Mesterségbeli tudás

A monumentális grafikát Csákvári Nagy Lajos és felesége, Csókos Varga Györgyi – a mozaik kivitelezői – hagyatékában találták meg. A mű csaknem ötven éven át feltekerve, sérülékeny állapotban pihent, szélei megsérültek, a karton több helyen megtört. Az MKE papírrestaurátorai hónapokon át dolgoznak a helyreállításon, amely nemcsak fizikai kihívást jelent – hiszen a rajz két különálló részből maradt fenn –, hanem precíz művészettörténeti és technikai munkát is.

A most előkerült rajz Barcsay klasszikus rajzi tudásának egyik lenyűgöző példája.

A szén tónusainak érzékeny kezelése, az árnyalatok és felületi struktúrák gazdagsága kiemelkedő mesterségbeli tudásról tanúskodik. Ráadásul ez az egyetlen fennmaradt, életnagyságú terv Barcsay mozaikalkotásai közül, ami tovább növeli értékét a hazai művészettörténet számára.

Az alkotás különleges kapcsolódási pont a Magyar Képzőművészeti Egyetemhez is: Barcsay ekkoriban már két évtizede tanított az intézmény jogelődjén, a Képzőművészeti Főiskolán. Külön érdekesség, hogy a Csákvári házaspár készítette el az egyetem főbejáratánál ma is látható mozaikpadlót is – így a most előkerült mű szimbolikusan is hazatért.

Fotó: Fehér Ildikó Barcsay Jenő: Asszonyok c. miskolci mozaikjának 1:1-es kartonja

Hamarosan látható

A rajz történetét Szabó Noémi művészettörténész kutatásai tárják fel. Az alkotás előzményének az 1949-ben készült Asszonyok című mű tekinthető, amely a korszak politikai klímája miatt csak 1957-ben kerülhetett nyilvánosság elé. Ennek nyomán kérhették fel Barcsayt a miskolci mozaikterv elkészítésére. A munkában feltehetően László Gyula, a későbbi Széchenyi-díjas régész és történész is részt vett – ő maga is említést tesz Barcsay melletti közreműködéséről az 1966-os Nemzeti Színház-mozaik kapcsán.

A restaurált alkotás 2025. július 16-tól lesz látható a Tökéletes egyensúly. Keresztmetszet – Barcsay Jenő életműve új megvilágításban című nagyszabású tárlat keretében, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Aulájában és Barcsay Termében. A kiállítás új perspektívából mutatja be Barcsay munkásságát, és a most előkerült rajz kulcsszerepet játszik ebben az új értelmezési keretben.