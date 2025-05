A Kincsvadászok című tévéműsor rendkívüli sikert arat a magyar nézők körében, emberközelibbnek, közvetlenebbnek érezhetik általa a képzőművészetet. A TV2 produkciójában szakértők és kereskedők szerepelnek, akik általában laikus eladók tárgyairól döntik el, mennyit ér, majd licitálnak rá. Most az egyik szakértővel, Kelen Annával beszélgethettünk, akiről nyugodt szívvel állíthatjuk, a szakma krémjéhez tartozik.

Kelen Anna művészettörténészként szakérti és kutatja a festményeket, kerámiákat családi galériájuk, az 1997-ben alapított Virág Judit Galéria számára, amely a hazai műtárgy-kereskedelem meghatározó szereplője. Anna a galéria vezető művészettörténésze és árveréseinek irányítója. Számos lappangó magyar festmény és műkincs felderítésében vett részt az elmúlt évek során, ezen művészettörténeti „nyomozások” segítségével több tucat, addig ismeretlen alkotással gyarapodott a magyar festészet története.

Beszélgetésünkből többek között kiderült, hogyan élte meg a váltást az aukciók és tárlatvezetések világából a tévébe, milyen volt számára a forgatás várandósan és csecsemővel, illetve tervez-e hosszú távú tévés karriert.

„Ez egy teljesen másik dimenzió”

Kelen Anna régóta jelen van a magyar képzőművészet és a műkereskedelem világában, és ezt nemcsak édesanyjának, hanem saját erőfeszítéseinek is köszönheti. Az egyetem elvégzése után rögtön a Virág Judit Galériában kezdett dolgozni, ahol hamar tanúbizonyságot tett tehetségéről és szakértelméről. A galéria egyre ismertebb lett, így gyakorta kaptak lehetőséget, hogy a nyilvánosság előtt beszéljenek a munkájukról, és ez a feladat rendszerint Annának jutott. Mint mondta, más dimenzió volt, mint a tévézés, kiemelve:

épp ezért nehéz volt megszokni az átállást, sok kihívást tartogatott.

Az elején ügyetlennek érezte magát, a második évadra jött meg igazán az önbizalma. Elmondta, azért döntött úgy, hogy elvállalja a műsort, mert egyrészt bízott a sikerében, abban, hogy egy profi csapat áll össze, és egy igazán minőségi produkció kerekedik az egészből. Nem utolsó szempont volt az sem, hogy ki kellett lépnie a komfortzónájából, így tudta, rengeteget tanulhat majd ebből az új tapasztalásból.

Felvetődhet a kérdés, egy művészettörténész nem tartja-e idegennek a szakértelmét egy szórakoztató műsorban megmutatni, de Kelen Anna következetesen kijelentette, hogy esetében erről biztosan nincsen szó. Rendkívül izgatott volt azzal kapcsolatban, milyen új tárgyakkal találkozik majd, valamint felkészült rá, hogy a szentimentális értékük jóval nagyobb lesz az eladók számára, mint amennyit valójában érnek az adott bútorok vagy festmények. Meglátása szerint ilyen esetben egy teljesen új perspektívából közelítheti meg a műveket, elmondása szerint a műsorkészítés teljes folyamata alatt hajtotta a szakmai kíváncsiság.

A profizmus előbbre való az érzelmeknél

A műsorkészítésnek vannak kiszámíthatatlan részei, amit Kelen Anna is alátámasztott, hozzátéve, érték meglepetések, vicces pillanatokból nem volt hiány. Az egyik legemlékezetesebb pillanat az volt, amikor egy eladó eléjük állt egy gyönyörű Zsolnay kerámiával, majd közölte,

évekig nem tudta, milyen érték van a tulajdonában, és ezért sokáig kutyaitatónak használta.

Bevallotta, ez kicsit meglepte, de nevetett is az eseten. Mesélt arról is, milyen remekül összeszokott a stáb, és milyen profi csapat dolgozott együtt azon, hogy egy igazán minőségi produkció legyen a Kincsvadászok. Kiemelte Till Attilát, a műsorvezetőt, illetve Megyesi Balázst, a műsor másik szakértőjét, akikkel a legszorosabb kapcsolata alakult ki, úgy fogalmazott:

Megszámlálhatatlan mennyiségű vidám pillanat van a fejemben a szakértői szobából.

Kitért arra is, milyen nehéz úgy megbecsülni a tárgyak értékét, hogy közben ne bántsa meg vele az adott eladót. Mint mondta, mindig megbecsüli az alsó és a felső határt is, és az ajánlathoz mérten közelít valamelyik véglethez, amikor bemondja a végső értéket. Legutóbb egy Madarász Gyula-kép esetében ütközött nehézségbe, amiért az eladó jóval nagyobb összeget kért, mint amennyit valójában ért. „A tulajdonos egymillió forintot szeretett volna, de én tudtam, hogy 300 ezernél nem ér többet, és a kereskedők végül nem is vették meg. Ez természetesen nagyon rosszulesett az eladónak, hiszen egész életében a tulajdonában volt, a szívéhez nőtt, ezt teljesen meg tudom érteni” – fogalmazott Kelen Anna.

A szakértő elmondta, esetében is vannak festők, képzőművészek, akik műveit annyira szereti, hogy néha kevesli, mennyit hajlandók érte adni a műkereskedők, például a galériájukban. Hozzátette azonban, hogy már elég régóta benne van a szakmában ahhoz, hogy tudja,

a szentimentalizmus nem kerekedhet a szakértelem fölé.

A profizmus még akkor sem szenvedett hátrányt, amikor várandósan forgatott, csupán azt találta nehéznek, hogy mivel akkor főként nyáron zajlott a műsorkészítés, így meg kellett küzdenie a nagy meleggel. Arról is beszélt, ebben az időszakban talán csak még több kedvességet tapasztalt kollégái irányából, pedig nem is tudott olyan sok tárgyat vállalni, mint korábban. A harmadik évadra aztán egy újabb fajta kihívással kellett szembenéznie, hiszen akkor már egy csecsemő gondozása mellett forgatott. Ezekben az időszakokban jóval érzelmesebbnek tartotta magát, úgy érezte, többször érzékenyült el, mint az első évad alatt, és a tulajdonosok történetei is nagyobb hatást gyakoroltak rá. Mint mondta: „Az egész egy gyönyörű és nagyon megható élmény volt. A legkedvesebb pillanat az volt, amikor a forgatás végeztével kaptam a csapattól ajándékba egy kincsvadászokos rugdalódzót. Ezt örökre megtartom, nem ajándékozom el akkor sem, ha már kinőtte a pici”.

Kevésbé idegen már a képzőművészet

Három évadnyi Kincsvadászok-forgatás után kényelmesebbé vált Kelen Anna számára a képernyő, azonban még mindig a tárlatvezetéseken, az árveréseken érzi magát otthon. Elmondta, minden évad előtt újra kellett tanulnia a szerepét, újra rá kellett éreznie, mit kíván tőle ez a feladat, de hozzátette, hogy az aukciók előtt is izgul mind a mai napig, hiszen órákon keresztül kell makulátlanul teljesítenie.

Olyan típus vagyok, aki nem tud lámpaláz vagy izgalom nélkül szerepelni, de egyébként ezzel az anyukám is így van, pedig neki jóval több tapasztalata van nálam

– fogalmazott.

Virág Judit, Kelen Anna édesanyja egyébként muzeológus volt, és 35 éves korában döntött úgy, megnyitja galériáját, teljesen új pályára lép. Hasonló szándékot vélhetünk felfedezni Kelen Anna esetében is, hiszen hosszú ideje foglalkozik művészettörténettel és értékbecsléssel, most pedig egyre többet láthatjuk a tévében szerepelni. A fiatal anyuka viszont leszögezte, annak ellenére, hogy megtisztelőnek tartja az édesanyja és saját karrieríve közötti párhuzamot, neki nincsenek ilyen ambíciói, nem tervez teljes munkaidős tévéssé avanzsálni. Szereti a galériát, a műkereskedők világát, és a műsor sikere tapasztalatai szerint egyre több eladót és látogatót is csalogat képtárukba.

Meglátása szerint a műsornak hála az emberek többsége közelebb került a képzőművészethez, máshogy áll az őt körülvevő tárgyakhoz, mint korábban. Úgy véli, ha megtartották a nagymama hozományát, talán már nem is csak az anyagi értéket látják majd benne, hanem a mögötte lévő gazdag történetiséget, azt a felbecsülhetetlen szentimentális értéket, amivel minden hasonló kulturális értékű tárgy is rendelkezik. Kijelentette, biztosan köze van a műsornak ahhoz, hogy egyre többeknek tűnik fel a Virág Judit Galéria név az utcán, ezért betérnek. Magánéletében is azt tapasztalta, hogy nem mindig bírtak akkora jelentőséggel a képzőművészeti események, helyszínek a műsor előtt, mivel megfoghatatlannak, idegennek érezte a legtöbb barátja is ezeket a rendezvényeket.

Én mindig arra próbálok biztatni mindenkit, hogy ahogy egy könyv elolvasásához sem kell irodalmárnak lenni, vagy egy film megnézéséhez sem kell a filmiparban dolgozni, úgy egy kiállítást is nyugodtan meg lehet nézni laikusként

– érvelt Kelen Anna, aki szerint a Kincsvadászok segített feloldani a képzőművészettel, a műtárgyakkal szemben felállított gátat az emberekben, már nem félnek ettől a világtól, jóval nyitottabbak, szívesebben és talán gyakrabban is látogatják a múzeumokat, galériákat.