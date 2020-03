Máté Gábor az Eszenyi-ügyről: Nem kívánok részt venni ebben a lincselésben

Az ATV munkatársa több olyan színházi vezetőt is megkeresett, akik támogatóként szerepelnek Eszenyi Enikő azon anyagában, amivel ismét megpályázta a Vígszínház igazgatói székét. Az elmúlt napokban egyre több szakmabéli vallott arról, hogy milyen nehéz és emberpróbáló volt együtt dolgozni Eszenyi Enikővel, és társulati szavazáson a voksok többsége is ellene szólt, illetve a Nők Lapja is elhatárolódott a vele készült saját, címlapos interjújától.

Nem kívánok részt venni ebben a lincselésben. A színházigazgatók hagyományozottan nem minősítik egymás munkáját, de fontos hangsúlyoznom – ahogyan korábban többször is tettem már –, hogy az erőszak, a hatalommal való visszaélés minden formáját elítélem

– válaszolta az ATV megkeresésére Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója. Hozzátette, azért támogatta Eszenyi Enikőt, mert – azon túl, hogy több évtizedes szakmai barátság köti őket össze – nagyon eredményes vezetőnek tartja, és persze még akkor vállalta, hogy mögé áll, amikor a botrány még nem tört ki.

Nyilván, ha Eszenyi Enikő most gyűjtene ajánlásokat, arra kérném, hogy először is teremtsen tiszta helyzetet a személyével kapcsolatban, és az eredménytől tenném függővé támogatásomat

– tette hozzá Máté Gábor.

Upor László, a Színház-és Filmművészeti Egyetem rektorhelyettese válaszában azt írta, hogy az egyetemnek fontos támogatnia a mindenkori színházigazgató törekvéseit:

A Vígszínház belső működéséről keveset tudok, a színházi gyakorlatokról eddig negatív visszajelzést nem kaptunk. Ha a mostani vádak igaznak bizonyulnának, természetesen el kellene gondolkodnunk azon, hogy a hallgatóknak megfelelő-e a vígszínházi légkör

– tette hozzá.

Jordán Tamás, a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója már korábban nyilatkozott az ügyben. Ő a levelében azt írta, amikor vállalta, hogy támogatja az igazgatónőt, még nem jelentek meg a hatalmi visszaéléssel kapcsolatos vádak. Hozzátette, sok kérdés merült fel venne a vádakkal előálló művészek történetet olvasva, például az, hogy miért csak most szólaltak meg a nyilatkozók, továbbá azt is mondta, szerinte az is fontos, hogy a Vígszínház előadásai nagyon sikeresek.