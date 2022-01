Még élt, amikor meztelenül vitték egy bőgőtokban

Sosem tudhatjuk, mikor fejeződik be egy történet, az egyik sztori vége egy másiknak a kezdete. Kiss Csaba meglepően sokat játszott darabját most a Gózon Gyula Kamaraszínház állította színpadra, újra és újra körüljárva a kérdést, ami egyben a darab címe is: De mi lett a nővel?