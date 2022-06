– Egyre lendületesebben kocogunk a teljes írástudatlanság felé – ütötte meg a fülemet egy elkapott mondat, miközben kávémat kavargattam a már-már anakronisztikus patináját hősiesen őrző budai presszó teraszán. A közeli asztalnál beszélgető két javakorabeli férfi már túl volt a kávéján, talán már élete delén is, sört ittak, és hozzá valami töményet. Az egyik tüske bizonyosan a nevezetes magyar gyomorkeserű volt. Nem folytatták a gondolatot. Vagy a beszélgetés lezárásának szánta a kijelentő, vagy átvezetésnek (ismertebb nevén cliffhanger – a szerk.), ahonnan legközelebb folytatják. Fizettek, és felkászálódtak az asztaltól. Ennek egy háromfős társaság nagyon megörült, mert leülhettek végre a felszabadult helyre. Ők már valami egész másról beszélgettek, magától értetődően alkalmazott anglicizmusokkal, melyeket a marketing világából a közbeszédbe szivárgott nem finnugor vagy török eredetű szavakkal fűszereztek.

Mivel még nem érkezett meg a barátom, akivel ott beszéltünk meg találkát, én is egy sörrel gondoltam enyhíteni a terasz társas magányát, de

hiába állt kisvártatva előttem a biztatóan párás korsó, nem hagyott nyugodni a visszatérő analfabetizmust jósló kijelentés.

Pont most, a könyvhét előtt – dobtam be képzelt hallgatóságom számára egy ironikusnak gondolt poént, és képzelt hallgatóságom udvariasan velem nevetett. Ezért kényelmesek a virtuális barátok. Tulajdonképpen ezt teszik az írók, mióta valaki először kitalálta, hogy lejegyzi gondolatait, mert úgy gondolta, azokat majd mások is elolvassák. Elképzelt egy képzeletbeli hallgatót, és leírta, amit elmondana neki, jobb esetben nekik, a többi majd kiderül. Ezt az eljárást Hamvas Béla például nonszensznek tartotta. Onnan tudom, hogy ő is leírta, és talán jókat mosolygott a helyzet végtelen ellentmondásain, amikor elképzelte az olvasót, akivel együtt röhögnek. Az egyik vele röhögős én lettem, miután egy nyíregyházi könyvesboltban hosszú évekkel azelőtt, hogy kiengedtük az endékásokat Ausztriába, megpillantottam a Karnevál frissen megjelent kétkötetes, sárga kiadását. Ezt Pesten pult alól se tudtam megszerezni, és miután megvettem a vonatjegyet, boldogan falni kezdtem, akár értettem, akár nem. Valami azért csak megmaradt.

Akkoriban így mentek a dolgok, ez volt a természetes. Az emberek olvastak, mert nem lehet mindig inni, rádiót hallgatni vagy meccset nézni. A bulikban, kocsmákban és egyéb társas helyeken többnyire szóba is került, hogy ki, mit olvasott, látott, hallott éppen.

Egy tűrt listás író könyvével még csajozni is lehetett.

Erre azt mondta a haverom, aki közben megérkezett, és nosztalgiázás közben gyakran felidézi, hogy a legjobb nőket könyvtárban ismerte meg (pedig ilyen szempontból is van mire nosztalgiáznia), hogy tanárként megerősíteni és cáfolni is hajlandó a szépen cseperedő új-analfabetizmusról szóló tézist. Cáfolja, mert az ő diákjai igenis olvastak. Igaz, hogy már tíz éve nem tanít a pesti elit gimnáziumban.

Az is tény – szögeztük le megerősítésként –, hogy ma már alapvetően az online tartalmak segítenek abban, hogy valaki tájékozott és széleslátókörű embernek tűnjön szűkebb és tágabb környezetében.

Sokkal kevesebb betű, nagyságrendileg több hang és kép közvetíti a megfontolásra érdemes gondolatokat, mint annak idején, mely időket talán épp ezért is érdemes múlt évezrednek nevezni.

Ok, persze, de akkor mi lesz? Nekünk még természetes volt, hogy a mesekönyvek, ifjúsági- és kalandregények hősei – mondjuk ki, Winnetou és Old Shatterhand – rendes srácok voltak, tudták, hogy a világban vannak megkérdőjelezhetetlen értékek. Shatterhand, ha lehetett inkább bokszolt, mint lőtt, viszont rézbőrű testvére – ha ilyet ma még le szabad írni – , vagy Old Firehand, de még Droll néni is, főleg a puskáját használta a jó ügy érdekében. Imádtuk a kalandjaikat, és közben a fejünkbe verték, hogy jónak kell lenni, mert a rosszak ráfagynak és különben se menők. Aztán jött a zűrös ifjúság és vele a veretes szépirodalom. Abból meg azt tanultuk, hogy inni, lecsúszni, elbukni szabad, de hülyének lenni nem.

A gondolkodás jogához való ragaszkodás tele van arisztokratikus allűrökkel, hiszen teljesen mindegy, hogy egyetemi aulában, vagy a Kétlyukú borozóban cserélnek eszmét azok, akiknek megosztandó gondolataik vannak, ha valaki konstans hülyeségeket beszél, blöfföl, vagy hazudik, azonnal kiszorul a jobb társaságból.

A gondolkodásban pedig – szögeztük le a barátommal – óriási és magától értetődő segítség, ha kiemelkedően okos emberek, és az írók között akadnak ilyenek bőven, gondolatairól értesülünk.

Ez az olvasás egyik előnye.

Arra vonatkozóan, mire is képes a gondolat, a mi kultúránkban évezredek óta a hieroglifák, tekercsek, vagy kódexek jeleit ismerő beavatottak, a könyvnyomtatás elterjedése után pedig szinte mindenki számára elérhetően az írott szavak tanítanak.

A nyelv maga a gondolkodás, hiszen alapvetően szavak és mondatok segítségével tudjuk megfogalmazni mindazt, amit a világban tapasztalunk. A zeneszerzők, képzőművészek, fotósok, táncosok és hűséges szemű kiskutyák persze nonverbális eszközöket is bevetnek, de ezek a kommunikációs formák talán nehezebben definiálható információkkal szolgálnak, mint egy informatika tankönyv, vagy a Micimackó.

Swift, Madách, Örkény, Orwell le is írta, és még rengetegen, milyen lehet az a jövő, ahol nem gondolkodnak az emberek. Ezekben a sivár világokban a gondolat arisztokratáit elűzik, vagy a szellemi proletárrá alázott tömegbe olvasztják a természetes érveket eltorzító kötelező demagógia, plusz némi hatásos diktatúra segítségével. Hogy ez kinek és miért fontos, azt magyarázták már ideológiával, de alapvetően pénztári szempontokból is így praktikusabb.

Jó a net – szögeztük le –, bár ott már valóban tetten érhető a virulens szellemi analfabetizmus. Nem is feltétlenül az írások átlagos színvonala miatt. Nagyon mélyre kell ásni a valódi tudásért, feltéve, ha valaki el szeretné különíteni a propagandát és marketinget a valóságtól. Erre egyre kevésbé vagyunk képesek, hiszen maga a rendszer vált olyan bonyolulttá, amit csak az arra külön kiképzett, bizonyos titkokba beavatott virtuális papok képesek. Ők meg vagy megtartják maguknak a titkaikat, vagy annyit árulnak el belőle a tudatlan tömegnek, amennyit jónak látnak.

Azt se tudjuk már eldönteni, hogy mikor átrágjuk magunkat egy méretes szeméthegyen, elérünk-e a valódi tudáshoz. Valaki kell, aki ezt elmondja nekünk. Ilyen netpapokat találunk is. Így válik szinte minden ismert vallásnál hatásosabban irányítható közvélekedést formáló erővé a világháló. Ott van valahol az az elképzelhetetlenül sok valódi információ, de egyre nehezebb rátalálni. Hiába olvasunk, valaki kell, aki a virtuális templom falára rajzolja, vagy online szószékről a fejünkbe tömi, hogy milyen tudásban higgyünk.

Ez a világháló paradoxona.

A lapos Földben hívőkön nevetünk, de arról már diplomás orvosok és egyetemi tanárok is véres vitákat folytatnak, hogy milyen oltással és hogyan védekezzünk a Covid ellen. Úgy tűnik, bármilyen állításhoz elő lehet rántani egy brit tudóst, vagy száműzött orosz akadémikust. Ott az Internet, ahol minden van, mégis egyre gyanúsabb, hogy fogalmunk sincs semmiről. Illetve van: 42. Köszönjük Douglas Adams.

(Mint tudni lehet, D.A. Galaktikus útikalauzában kiderítette, hogy a világegyetem, beleértve minket, Keanu Reeves-t, és Yoda szülőbolygóját is, nagyjából egy jókora számítógép, amit azért építettek, hogy megmondja, mi ez az egész. A válasz pár évmilliárd alatt – ami az időutazás miatt amúgy is értelmezhetetlen – megszületett. A gép közölte, hogy negyvenkettő, de amikor megkérdezték tőle, hogy ok, de ez mit jelent, túlterhelés miatt lefagyott a rendszer.)

Ennél a pontnál kértünk még egy sört és megállapítottuk: idén is lesz könyvhét.

(Borítókép: Kiss Gábor / MTI)