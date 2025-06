„Ki sóba lép, ne forduljon,

három csepp vér, három árnyék:

egyik a víz, másik emlék,

harmadik meg nem is lát még.”

(19. századi parajdi bányászballadából – lejegyezve 1934, Szováta)

Már nem ropog a só a talpam alatt. Nyálkás, sötét színű anyaggá lett, ami szétmarja a bakancsot, a bokát. Belülről ismerős: ez az anyag vagyok én is. Bár testem még viseli a teremtett alakját.

A bánya zárva. Csak távoli csobogás, csak felázott kordonok, meg egy öreg nő gumicsizmában, aki azt mondja, „Nem szabad lemenni, vigyázzék, mán tennap es süjjedt a küszöb”.

Tegnap?

Beljebb, a szárnyas ajtó után a fal hidegebb a szokottnál. Nedvesebb. Lélegzik. Eleven? Valaki van a fal mögött. Vagy a hegy belsejében.

A Sóhát már nem annyira kőzet, testté változik. Reggelente kicsit megrogy, estére kifeszül. S miközben lüktet, magába szívja a környék vizét. A patak liheg az újonnan megtalált üregekben. Mint egy kutya, amelyet élve eltemettek, s próbálja szétfeszíteni a sírját. Szomszédom gyerekei esténként vakargattak valamit az út túlsó oldalán, a forrás mellett. Eleinte azt hittem, kavicsokat dörzsölgetnek, tán tüzet csiholnának, de aztán megtaláltam a kőre karcolt figyelmeztetést: „Ne igyál belőlem!”

Egykoron az osztályteremben a falvédőn barna ruhás bányászok sorakoztak, csákánnyal a kezükben, körbeállva egy fénylő kamraszerűséget, ahol megjelent egy angyal. A tanító szerint régi legenda ez, legalább évszázados. Egy gyermeknek jelent meg, aki eltévedt odalent. Az angyalnak nem voltak ujjai, viszont sókristályos szárnyai voltak, és úgy beszélt, mint a víz: susogva, zubogva, időnként hörögve.

Emlékszem, amikor anyám mondta: „Apád is látott egy s mást odalent, de nem akart róla beszélni. És utána más ember lett. Második héten már nem evett. Harmadikra meg nem jött haza.” A hivatal azt írta: nem jelentkezett a váltásnál. Elszökött, mondták, vagy elesett s csontját törte, nyakát szegte. A teste sosem került elő. Akkoriban még minden reggel három ember indult le keresni a fel-nem-jötteket. Egy bánya, ez a bánya el tudna nyelni valakit úgy, hogy nyoma se maradjon? Volt egy férfi – emlékszem: bicegett –, azt mondta anyámnak a templom mögött, hogy „Az a férfi nem veszett el. Hanem átváltott.” Ezt a szót használta: átváltott. Így mondta, mint amikor pénzekről beszélnek az emberek.

Szombat hajnalban a templom felől jöttek a kutyák. A mindig lármás falka nem ugatott. Csak néztek az ebek a föld alá, a sóhegy alá. A vezérük nyalogatni kezdte a köveket, a falakat. Amíg el nem csattant a nyelve. Mintha egy rejtélyes erő kiszívta volna a fejéből, torkából. A kutya azóta is ott ül. Bőre már nincs, és éjjel látni, ahogy kristályosan csillognak csontjai a holdfényben.

A faluban régen úgy mondták: „A víz akkor harap, amikor hallgat.” Figyelték a kutakat, a szivárgó réseket a padlókban. Nagyapám emlékezett arra, amikor egy egész család tűnt el a konyhából – estebéd idején nyílt meg alattuk a föld. Reggel csak a négy szék s az asztal úszkált az újszülött tóban. A pap olvasott néhány passzust Mózes könyvéből, aztán a helyet betemették, az épületet elbontották, az anyagát széjjelhordták. Az új világban már nem temetnek, csak kerítést húznak. A sóhegy köré is vontak egyet. Mintha vadasparkot kerítenének el. De ami itt él, az nem állat, sem ember.

Bementem a bányászok régi öltözőjébe. Furcsaság vibrált a falon. Egy alakzat. Olyan volt, mintha valaki arccal belesimult volna a sóba, és ottmaradt volna az emléke. De nem dombormű, nem lenyomat. Inkább egy ismeretlen nyelvű üzenet. A fal zsizsegett, ejszen kimondani készült valamit?

Aztán jött a víz. Egy másodperc alatt kicsapott a falból, mintha átszakadt volna egy gigantikus hólyag fala. Feketésszürke, édeskés illatú lé. Elmenekültem. Másnap visszamentem a falhoz. Már nem volt nyoma a víznek. Azonban eltűnt az arc. A só megváltozott: csillogása tompább lett, tapintása pedig mintha bőré. Sima, élő. És halkan szuszogott. Ez az, amit nem mondhatok el: a bánya nem üreg. Nem építmény. Hanem test. Olyasféle, mint a miénk, csak más, nagyon más időben készült. És ami a kőzet mélyén van, az nem régi tengerek üledéke – hanem valaki. Vagy valakik. Akik régen lent rekedtek, és most vissza akarnak jönni? A hivatal már réges-rég nem üzenget.

A kerítés mögött katonák őrködnek, a civilekkel nem állnak szóba. Esténként, ha a régi út felé sétálok, látom, hogy fény világít a mélyben. Reflektorfény kiszüremlése? Inkább olyan, mintha valaki belülről nézne kifelé. Tekintete lassan végigpásztáz az erdő fáin, a kerítés hálóján, a házfalakon. Ha igaz, amit a bicegő férfi mondott – hogy apám átváltott –, akkor most odalent van, és nem halott, s nem is eleven, hanem egy egészen más dolog. És talán ő néz ki esténként a fényből, fény által. Ő is? Ő mondja a vízbetörésen át azt, amit nem értek, mert a hangja sóból van, s a mondatai vízből?

A faluból már elmentek sokan. Aki maradt, nem kérdez. Csak minden este elás egy kis sót a kút mellé. Régi szokás ez, azt mondják, a só majd visszavezeti a vizet az emlékezethez.

Az utolsó reggelen ujjbeggyel megérintettem a kút vizét. Nyúlós volt, kicsit sűrűbb, mint a melasz. Belemarkoltam, aztán kinyitottam a tenyerem. Elengedtem. A levegőben maradt. Mint a bányászok meséjében: egyszer lent, a hetvennyolcasban egy vízcsepp megállt a levegőben, ők hárman pedig csak bámulták, órákig, amíg végül el nem tűnt. Hiszem, hogy van olyan anyag, amely nem esik le. Amelyre nem hat a gravitáció.

Elindultam. Nem szóltam senkinek. A bejárat előtti kerítésnél éppen nem volt őr. A szárnyas kapu mögött már nem volt kényelmesen elegendő levegő, csak sűrű pára. Gondterheltnek éreztem a léget. A lépcsők még a helyükön voltak. Lementem.

A falak ott már, akkor már nem verték vissza a hangot. Egy ponton észrevettem, hogy a gúnyám megváltozik. Nem tapadt, nem is súrolt, mintha már nem is lenne rajtam. És akkor rádöbentem: itt már nem különül el a test a helytől. A falban karcolást betűztem: A hang nem hal meg. Csak sóvá válik.

Az utolsó vágatban nem volt semmi szilárd a talpam alatt. Csak sószagú köd, amely alatt csillámlott egy kivehetetlen dolog. A sötétség nem üres volt, inkább sűrű. Mintha valaki lélegzett volna odalenn, de nem orron, nem szájon át, hanem a kristályok közötti réseken keresztül.

Akkor meghallottam a hangját.

Nem szavakat. Inkább gondolatok üledékét. Mintha valaki régóta beszélne hozzád, te viszont csak most értenéd meg az első mondatot. Emlék jött: apám arca. Nem úgy, ahogy utoljára láttam, hanem régebbi. Az, amikor együtt caplattunk egy barlang tapadós agyagában, és ő azt mondta: a föld alatt jobban hallani, ha valaki sír.

„Nem estem le. Átszivárogtam.”

És immár nem volt szükségem szemre. A kristályok lettek a látásom. Nem volt szükségem fülre. A víz lett a hallásom. És nem volt szükségem bőrre sem. A bánya lett a testem.

Valahol, fent még élnek emberek. Még locsolják a veteményest, még féltik a gyerekeiket, még hiszik, hogy amit isznak, az víz. De lassan minden átvált. Ahogy időről időre a papír kékre vált, amikor elmosódik a tinta a felelőtlenül elázni hagyott lapokon.

A szerző József Attila-díjas író, a tegnap.ma portál társalapító főszerkesztője.

(Borítókép: Drónnal készült felvételen a Korond-patak elárasztja a rajadi sóbánya egyes részeit és a kialakult víznyelőket a romániai Hargita közelében lévő Parajd faluban 2025. június 2-án. Fotó: Alex Nicodim / Reuters)