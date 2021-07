Hiperpasszív és Drámaian széles

Amióta világ a világ, a politikai ringben az kapja be a legtöbb jobb egyenest, vagy balhorgot, akin találnak fogást. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor több-kevesebb sikerrel egyszerű bérből és fizetésből élő, de határozott fellépésű melósnak mutatja magát, akinek alig van megtakarítása. Így azonosulni tud vele legalább az ország fele, és nem is várná el tőle ez a csoport, hogy beszéljen angolul.

Fotó: Csákvári Péter

Ettől függetlenül Orbán Viktor bizony beszél angolul, méghozzá olyan akcentussal, amit egy forgalmas reptéren 20 méterről is piros-fehér-zölden hallani. Még az oxfordi mentora Zbigniew Pełczyński professzor is kiemelte jellegzetes akcentusát, ami valamilyen szinten a magabiztos ember ismérve, akit nem érdekel hogyan, csak értesse meg magát.

Karácsony Gergelynek, akinek a személye körül olyan gyenge (hiperpasszív) a védőháló, hogy az egy alakzatba állt ökörnyálnak is vicc lenne, állítása szerint hiperpasszív angoltudása van, ami meg pontosan a határozatlan ember ismertetőjele. Bár úgy ahogy érti a nyelvet, fél azon megszólalni, attól tartva, hogy hibázik, vagy esetleg olyan kiejtéssel esnek ki a szájából a szavak, hogy beleállnak a földbe. Ilyet is találunk az aktuális reflektorfényen kívül is, hiszen Áder János, vagy Jakab Péter is tolmács jelenlétében tárgyal. Tarlós Istvánban, vagy Semjén Zsoltban pedig a nyelvtudás morzsáit sem találtuk soha, de hát az most már tényleg nem érdekel senkit. A főpolgármester ennek ellenére úgy érzi, neki van az ellenzéki féltéren a legnagyobb nemzetközi kapcsolatrendszere.

Dobrev Klára a hisztiből még akár jól is jöhetett volna ki drámaian széles nyelvtudásával, ha nem kezd el az egész DK azzal flexelni, hogy angol, német, orosz és bolgár nyelvből van felsőfokú C típusú nyelvvizsgája, mind a négy nyelven folyékonyan beszél és ír, illetve teljes mértékben tárgyalóképes, és ezt már álmunkból felkeltve is tudjuk, mivel egy óriási hirdetés csomagban az arcunkba is ömlött a Facebookon. Tegnap láttuk azt is, hogy az üzleti életben azért ez nem nevezhető gördülékeny angol tudásnak (fluency), de megértette magát a CNN műsorában. Ennek ellenére, mintha a magyar nyelv rovására ment volna mindez, hiszen korábban a lakossági fórumokon ő meg a magyar újságíróknak nem nyilatkozott szívesen. Mondjuk ebben sem a miniszterelnök tartja a fedett pályás csúcsot.

Csak remélni merem, hogy ennyire rendben van minden az országban, hogy ekkorát tud menni ez a téma. Hiszti ide-vagy oda, azért Dobrev Klára igazán adhatna pár nyelvleckét a parlamentnek, addig sem a hiperpasszív cicaharc folyna a csapból is. Közérdeklődésre tekintettel megvizsgáltuk, hogy lehet-e valaki jó miniszterelnök idegennyelv tudás nélkül is, valamint az ellenzéki miniszterelnök-jelölt aspiránsok egyéb kvalitásait is górcső alá vettük. Kellemes castingot kívánunk erre az igazán nyárias vasárnap délutánra!

(Borítókép: Csákvári Péter)