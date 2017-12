2017 legjobb magyar klipjei

Ahogy a Stenk indulása óta minden évben tesszük, idén is összeszedtük a kedvenc magyar klipjeinket. 2017-ben ráadásul Klipszemle sem volt, ezért különösképp fontosnak tartottuk, hogy legyen valami lenyomata az idei év hazai klipes termésének. A legjobb tízben síró lányok, zenélő Playmobil-figurák, családi és medencés bulik, valamint egy óriásszamurájjá változott Ganxsta Zolee.

10. Dessert For Dinosaurs: Please Don't Stop Playing With Me

rendezte: Büki Dániel

Cuki számhoz cuki klip, a Please Don't Stop Playing With Me-ben egy srác próbál szerenádozni egy lánynak, és a mondanivalója pedig stop-motion animációként elevenedik meg, az egyetemi előadásoktól a reggeli palacsintasütésig. Bónuszpont a személyre szabott Playmobil-figurákért. Ja és nem kell megijedni, hogy a videó majdnem 6 perc, van egy hosszú zenenélküli intrója, meg egy stáblistája is. (klág)

09. Rock Band For Old Men: Eat Some Snacks & Cry

rendezte: Korb Géza

A rendezte talán túlzás, inkább összeragasztotta különböző, interneten található felvételből és egy zöld hátteres forgatásból ezt a klipet Korb Géza, azaz a Rock Band For Old Men. És milyen jól tette, mert az andalító, bódító, és a szöveget olvasva borzasztóan szomorú számához tökéletesen illik ez a sok szedett-vedett, béna minőségű animáció és stock-felvétel. Irónia, persze, de ettől lesz igazi. (klág)

08. Quimby: Üzenet nincs

rendezte: Emil Goodman



Amikor először láttam, lenyűgözött a klip, amikor másodszor, jött a déjà vu. A szám nagyon jó, bennem kicsit már-már a Majomtangó-kori Quimbyt idézi, szövegében is, dallamában is. Ehhez egy nagyon jól kitalált és felépített videoklip társul, fekete-fehér képekben a szinte szó szerint lemeztelenedő én, a csontvázig lecsupaszított jelentéskeresés és jelentésnélküliség. Tehát első benyomásra el voltam ájulva az egész koncepciótól, az elsők legelső helyére tettem volna – aztán beugrott, hogy hé, zene állj, zene állj, vagyis oké, a zene ne, de a kép igen. Hogy hát itt van nekünk a Twin Peaks 2017 sorozat, és abban az a fekete-fehér hely, amit Klág Cooper ügynökkel, a baglyok nem azok, amiknek látszanak sorozat egyik legnagyobb magyarországi szakértőjével Fehér Barlangnak neveztünk el (tudjátok, ha láttátok, itt tűnik fel Cooper ügynök, mielőtt Dougie Jonesként megjelenne a néger prosti mellett, és az eredetepizódban itt teremtik meg és küldik a Földre Laura Palmert is). És ez a klip, az első 30-35 másodpercben tök egyértelműen akkora utánérzése ennek, hogy egy jól megsült almás pite adja a másikat. De ha ezt az érzést levetkőzi az ember, teljesen beszippantja őt a dolog, és amint vége, automatikusan kattint a replayre (hj).

07. Kiscsillag: Mindig karácsony

rendezte: Géczy Dávid

Jó estét kívánok, Lecsó Gáborék összkomfortos panellakásából, innen, a hangulatos Kiscsillag lakótelepről jelentkezik a Családi kör idei, 1976-os karácsonyi különkiadása. A bajszos Lovasi Bandiék vendégségbe érkeznek a bajszos Lecsó családjához, amiből aztán lesz nagy felfordulás, a szeretet ünnepe a konyhában szeretkezésbe torkollik, a boldogság álcája mögött ki nem mondott indulatok feszítik az inakat – mindez bármilyen gyerekkori nagycsaládos karácsonyunkat tűpontosan idézi vissza, miközben barna üvegből folyik a sör, és persze a fa is feldől. A Kiscsillag karácsonyi klipje hibátlan karácsonyi tabló nemcsak a megidézett közép-kádári Magyarországról, hanem bármelyik magyar panelcsalád világából. Talán csak a túl sematikus gyerekkarakterekért és történetszálért kár (hj).

06. Grand Mexican Warlock: Main Stage

rendezte: Koblicska Péter Örs

Barna kóla, ropi üvegpohárban, Hajdu mosógép és Backstreet Boys-poszter a falon – a Grand Mexican Warlock klipje ezekkel teremti meg a kilencvenes évek első felének magyar valóságát. Koblicska Péter Örs videójában egy kisfiú kameráz végig egy családi szülinapot, így az ő szemszögén keresztül rajzolódnak ki a panellakásban élő szereplők titkai és drámái. Méghozzá úgy, hogy a klip még az év végén is eszünkbe jutott. (kovács d.)

05. Bermuda: Tizenhat

rendezte: Void Filled

El lehet képzelni, mit érezhetett a Bermuda medencés-gördeszkás videóját látva egy olyan ember (én), aki éveken át szinte kizárólag tinifilmeket volt hajlandó nézni, és az egyik legdrámaibb filmes élménye az a jelenet a Dazed and Confusedból, amelyikben elfogy a sör. A Tizenhat klipje még annak ellenére is baromi szerethető, hogy végig olyan, mintha egy Rich Kids of Buda Instragram-profilt keltene életre, ahogy erre már az egyik Videódiszkóban is rávilágítottunk. Esetleg épp azért? Igazából tökmindegy. (kovács d.)

04. Blahalouisana: Ha élni felejtek

rendezte: Rónai Domonkos

Egyszerű ötlet: a teljes idegösszeomlás szélén vagy már lefele menet tartó lányok egymás után. De a Ha élni felejtekkel együtt majdnem, hogy egy komplett csatakiáltás azért, hogy hé, tessék már egy kicsit odafigyelni a lányokra úgy általában, ráadásul egy olyan évben, amikor aztán pár hónappal később tényleg nem lehetett már nem figyelni. (klág)

03. Dope Calypso: Leisure Parts

rendezte: Jakab Péter & Sarkadi Miklós

Az csak egy dolog, hogy a Dope Calypso szállította az egyik kedvenc 2016-os lemezünket, a nyárra egy olyan videó is befutott az album talán legszórakoztatóbb számához, amelyikhez a készítők tulajdonképpen csak összevágtak három korábban megjelent promóvideót. És még ennek ellenére is működik a dolog? Működik hát! Az éppen beszarni készülő ember pedig tényleg az egyik legtragikusabb teremtmény, amit csak elképzelhetünk. (kovács d.)

02. Ramen Brothers: Ha lemegy a nap

rendezte: Mihasznafilm

A Ha lemegy a nap első 20 másodpercében elég szkeptikus voltam, aztán Tzafetás Rolandnál beüt a leves, Pekinget vizionálja Budapestre, kiesik a szeme, Songoku lesz belőle, megverekszik az óriásszamurájjal - aki egyébként Ganxsta Zolee -, meg mindenféle ilyen tréfarépa dolog történik. De az egész annyira passzol a számhoz (ami a Lemegy a nap tuskódiszkósított változata), és annyi pici poénnal van tele az egész, hogy akárki is a Ramen Brothers, abszolút jól választották ki az ötletet az első klipjükhöz. És ha tényleg a Monte Carlóval fog folytatódni a sorozat, akkor hajrá.(klág)

01. Ricsárdgír: Mindenki boldog

rendezte: Húszévretitkosítva Viktor

A Ricsárdgír augusztusban megcsinálta az év legpolitikaibb dalát, és ehhez egy nagyon erős vizuális elemekkel dolgozó videoklipet. Ahogy a dalszövegben, úgy a klipben sincsenek rejtett gondolatok, sorok közül kiolvasható utalások: kemény, nyers, az arcunkba vág, szó szerint is. "Elhiszek bármit amit mondtok / Magyarországon mindenki boldog" – a klipben meg Narancssárgaország lesz ez az ország, ahol mindenki boldog, ahol a lényeg, hogy ne legyen vágyam, mert így szeret az állam. Ha a szöveg nem lenne egyértelmű, és még a politikusi krumpliosztások dizájnját idéző narancssárga-túltengés sem, akkor egyszer csak felbukkan egy Vissza a jövőbe-utalással egy szakállas, lázadó fiatalember, aki megdöbbenve látja, hogy nem egész harminc évvel öregebb önmaga mit művelt ezzel az országgal. Itt beugrik Karinthy és a Találkozás egy fiatalemberrel, hogy „hát azt nem lehetett, ahogy te gondoltad. Hidd el, kérlek, nem lehetett” – csak ennek az egykor megnyerő, bár kedvesnek kicsit se mondható fiatalembernek nemcsak elgörbül a szája, hanem. De a Húszévretitkosítva-stáb klipjét innen már nem szpojlerezem el, nézzétek inkább. (hj)