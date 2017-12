A U2 lett az év koncertzenekara

A Pollstar nevű zeneipari oldal szerdán hozta nyilvánosságra az idei év legjobb húsz turnéját, ahol a U2 lett az első, nem is kicsit, a “Joshua Tree Tour” több mint 20 millió dollárral hozott többet, mint a Guns N' Roses, igaz nem azért, mert annyival több jegyet adtak el, hanem mert annyival drágábban tették mindezt.

Fotó: Kevin Mazur / Getty Images Hungary

A harmadik a Coldplay lett, utánuk pedig első egyéni előadóként Bruno Mars futott be a negyedik helyre. A Pollstar nagyvonalúan gyakorlatilag minden előadót a "Pop/Rock" kategóriába sorolt, bár azt ők is beismerték, hogy ezen a kategórián belül így megfér egymás mellett az ötödik helyen végző Metallica és a tizenkettedik Justin Bieber, szóval valójában úgy tűnik, hogy inkább csak nem akartak a kategorizálással bíbelődni.

Érdekes egyébként, hogy októberben még a Guns N' Roses vezette a listát, szóval a U2 jól belehúzott azóta, de az is különös, hogy hiába volt a Disney On Ice-nak már akkor másfél milliónál is több eladott jegye, így sem kerültek be a bevételek alapján sorba rendezett top 20-ba, ami egyébként a következőképpen néz ki:

U2 Guns N’ Roses Coldplay Bruno Mars Metallica Depeche Mode Paul McCartney Ed Sheeran The Rolling Stones Garth Brooks Celine Dion Justin Bieber Roger Waters Lady Gaga Billy Joel The Weeknd Tim McGraw / Faith Hill Red Hot Chili Peppers Ariana Grande Tom Petty & The Heartbreakers

A teljes, bevétellel, jegyárakkal és eladásokkal is felvértezett listához ide kattintsanak