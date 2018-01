Laár Andrásnak próbált segíteni egy férfi, de végül bilincsben vitték el a rendőrök

Egészen tragikomikus vége lett annak, hogy még decemberben valaki ellopta Laár András erősítőjét. A szereplők Facebook-bejegyzéseiből és a rendőrség válaszából ugyanis kiderült, hogy valaki segíteni próbált Laárnak az erősítő előkerítésében, de végül bilincsben magyarázkodhatott a rendőröknek.

A történet még két hete kezdődött, amikor Laár kiposztolta, hogy feltörték a kocsiját, és ellopták a nem túl olcsó erősítőjét. "Ha esetleg interneten felbukkanna előttetek egy gyanús, eladni szándékozó hirdetés, vagy a környéketeken valakinél fellelnétek, kérlek Benneteket, itt Facebook üzenetben jelezzétek és én hálából megjutalmazom az illetőt!" - írja Laár a bejegyzésben.

A felhívást két nappal később vette észre Király Edvárd, aki pont a napokban vásárolt meglehetősen jó áron egy ugyanilyen erősítőt egy ismeretlentől. Király fel is vette a kapcsolatot Laárral, akivel annak ellenére is megbeszéltek egy találkozót, hogy nem egyeznek a gyári számok az eltűnt erősítővel. Végül december 28-án találkoztak, amikor is az egész átment egy igazi magyar abszurdba.

Mint Király bejegyzéséből kiderül, a férfi még dolgozott, ezért mentős ruhában ment megmutatni az erősítőt Laárnak, aki egy fiatal férfivel érkezett a helyszínre. Róla kiderült, hogy civilruhás rendőr, majd Király elmondása szerint többen is berontottak az ajtón és egész egyszerűen megbilincselték a segíteni próbáló férfit annak ellenére, hogy nem stimmelt az erősítő gyári száma az eltűnt erősítőével. Királyt rendőrkocsiba rakták, elvitték a kapitányságra és vizsgálati őrizetbe vették egészen este fél 7-ig. A poszt szerint nagyjából négy órát kellett azért bilincsben lennie, mert jóhiszeműen segíteni akart valakinek. Ráadásul a férfi akusztikus erősítőit is lefoglalta a rendőrség a gyanú miatt, hogy manipulálta a gyári számokat.

Természetesen kerestük Laár Andrást is, de csak a menedzserét sikerült elérni, aki azt mondta, hogy a Facebookon reagálnak majd a történtekre, de ez a cikkünk megjelenéséig nem történt meg.

Kerestük a rendőrséget is, ahol elismerték az egész történetet. "Tekintettel arra, hogy a helyszínen a budapesti férfi az eszköz tulajdonjogát adás-vételi szerződéssel nem tudta egyértelműen igazolni, valamint a sértett az eszköz gyári számáról sem tudott egyértelműen nyilatkozni, így felmerült a bűncselekmény gyanúja. A gyanút a helyszínen nem lehetett egyértelműen tisztázni, ezért a rendőrök a budapesti férfit előállították. Később a kapitányságon a rendőrség a férfi szerepét tisztázta, gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor" - írják, azt viszont cáfolja a rendőrség, hogy őrizetbe vették volna a férfit.

Laár végül késő éjszaka Facebookján reagált a történésekre. Azt írta, azért voltak jelen a találkozón a rendőrök, mert az első perctől be voltak vonva az ügybe, lévén a zenész feljelentést tett a kocsija feltörése valamint lopás miatt ismeretlen tettes ellen. Ő maga mindenben jóhiszeműen járt el, nem vádolt senkit, és most sem vádol.

Nagyon sajnálom, hogy pont a bejelentő úriember lett kitéve a rendőri gyanúsítás kellemetlenségeinek, de erről én nem tehetek

- fogalmazott a kis fekete erősítőjét még mindig nélkülöző művész, és hozzátette, hogy ha túl lesznek az egészen, kárpótolni fogja a bilincsben elvezeett férfit.