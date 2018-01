Laár András fia: Király Edu orgazdasággal vádolható

Laár András fia, Laár Dávid szerda délután egy nyilvános Facebook-bejegyzésben reagált az apja erősítője körüli mizériára, valamint a rá (mármint az apjára) zúduló "mocskolódó gyűlölködésre". Laár Dávid a posztban azt állítja, hogy az állítása szerint segíteni kívánó Király Edvárd félinformációkat terjeszt az ügyben, és hogy jelen állás szerint minimum orgazdasággal vádolható.

Fotó: Hernádi Levente Haralamposz Laár András

"Jól ír, szépen fogalmaz. Beveti a mentős ruháját is, hogy ezzel jelezze, ő jószándékú, ártatlan ember. Nyilván az is. Csak nem korrekt. Pl nem említi, hogy az erősítő tokjában, amit oda vitt apámhoz megmutatni, hogy hogy nem, benne volt apám mikrofonja. S azt sem írja le, hogy azóta a sorozatszámról is kiderült, mégis stimmel, csak ezt később sikerült érdemben bizonyítani" – írja Laár Dávid.

A poszt szövege szerint Király Edvárdot a megtalált mikrofon miatt állították elő a rendőrök, valamint amiatt, hogy nem tudta megnevezni, kitől vette az erősítőt. Ezzel egybecseng a Budapesti Rendőr-főkapitányság keddi, Indexnek adott válasza is, amelyben az áll: "Tekintettel arra, hogy a helyszínen a budapesti férfi az eszköz tulajdonjogát adás-vételi szerződéssel nem tudta egyértelműen igazolni, valamint a sértett az eszköz gyári számáról sem tudott egyértelműen nyilatkozni, így felmerült a bűncselekmény gyanúja. A gyanút a helyszínen nem lehetett egyértelműen tisztázni, ezért a rendőrök a budapesti férfit előállították. Később a kapitányságon a rendőrség a férfi szerepét tisztázta, gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor."

Király Edvárd a korábbi posztjában azt állította, hogy a Laárral való találkozás után a rendőrök őrizetbe vették, amit a BRFK kedden egyértelműen cáfolt az Indexnek. "A férfit a hatóság tanúként hallgatta meg" – írták, majd hozzátették, hogy az előállításra azért volt szükség, mert a helyszínen a bűncselekmény gyanúját nem lehetett egyértelműen kizárni. "Nem apám vádolja őt, nem ő vitette be Király Edut. (...) Apám csak azért nem mond többet egyelőre, mert feleslegesen eddig sem, s eztán sem akart senkit vádolni nyilvánosan. Nem is ő kezdte ezt" – hangsúlyozza Laár Dávid.

Laár Dávid az apja ellen felszólalókat is megszólította a posztjában. "Annak a sok ezer embernek üzenem, aki szétosztotta a Király Edu megbántott posztját: előbb tájékozódjatok alaposan, mielőtt gondolkodás nélkül szétosztjátok a gyűlöletkeltő félinformációkat!" Újabb kérdéseinket elküldtük a rendőrségnek és Király Edvárdnak is. Amint megkapjuk a válaszaikat, frissítjük a cikket. Vagy írunk egy másikat.