Hetvenmillió előfizetője van a Spotifynak

Egy rövid tweetben jelentették be, hogy "helló, hetvenmilliomodik felhasználónk!", nem sokkal azután, hogy kiderült, mennek a tőzsdére is, azaz beadták a papírmunkát, és ha átmegy, akkor hamarosan a Bitcoinunk mellé vehetünk Spotify-részvényt is a gyereknek karácsonyra.

A Spotify egyébként 2014 nyarán mág csak tízmillió előfizetőnél tartott, idén márciusban már ötvennél, július végén meg hatvannál, azaz 3,5 év alatt 60 millióval nőtt az előfizetők száma. Ami azárt elég fasza. Összesen kétszer ennyi aktív felhasználójuk van, de a másik 70 millió az ingyenes, hirdetéses modellt választotta. A zenei streamingszolgáltatók között második Apple Musicnak 30 millió előfizetője volt idén szeptemberben.

A Spotifyt egyébként nemrég perelták be 1,6 milliárd dollárra olyan zenészek, mint Neil Young vagy Stevie Nicks, és úgy egyébként 2016-ban a megnövekedett előfizetőszám ellenére is bukóban voltak., 389 millió dolláros veszteséget könyveltek el arra az évre. A cég értékét decemberben így is 19 milliárd dollárra becsülték (ősszel még csak 16 milliárd volt).