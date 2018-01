Ejtették a nemi erőszak vádját a lengyel metálzenekar ügyében

A Spokane megyei ügyészség pénteken ejtette a vádakat a Decapitated zenekar tagjait érintő nemierőszak-ügyben – írja a Lángoló Gitárok. A négy lengyel zenészt azzal vádolták, hogy megerőszakoltak és fogva tartottak egy nőt amerikai turnéjuk során a turnébuszban, a Los Angeles-i rendőrség még tavaly ősszel tartóztatta le őket.

A Decapitated tagjai elleni vádat 11 nappal azelőtt vonták vissza, hogy megkezdődött volna a bírósági trágyalás. Kelly Fitzgerald, a felperest képviselő ügyvéd elmondta, hogy a jövőben még sor kerülhet az eljárásra, de jelenleg azt tartották fontosnak, hogy az áldozat mielőbb felgyógyuljon az erőszak traumájából. A gyógyulást nem segítette volna a négy vádlott miatt várhatóan rendkívül hosszú ideig tartó bírósági tárgyalás, így az ügyfelével úgy döntöttek, hogy inkább ejtik az vádakat.

