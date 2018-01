Meghalt Dj Zefil

Péntek este váratlanul meghalt Szobics Ferenc, művésznevén Dj Zefil. A halál okáról egyelőre nincsenek hivatalos információk, de Facebookon többen is trombózisról beszélnek.



Zefil 1994-ben szülővárosában Pécsen kezdett el hiphop bulikat szervezni a Hard Rák Caféban, majd 2005-ben többedmagával megalapította a Crazy Styles szervezőcsapatot, akik Snoop Dogg, Xzibit, Naughty By Nature, Kurtis Blow, Busta Rhymes, Big Daddy Kane, illetve a Wu Tang Clan több tagját is elhozták Magyarországra. Ezzel párhuzamosan dj-ként is aktív és elismert alakja volt a magyar hiphop színtérnek.

2011-től producerként is aktív volt Rucksack-kel közösen. Többek között Funktasztikus, Mc Kemon és Afu-Ra is dolgozott velük.





Zefil búcsúztatója vasárnap lesz a pécsi Ti-Ti-Tában, illetve barátai gyűjtést szerveznek, amiből a temetésének a költségeit fedeznék. Aki szeretne segíteni, a következő számlaszámon teheti meg:

Erdősi Gréta

50400113-16031966

IBAN szám: HU64 5040 0113 1603 1966 0000 0000

Mohácsi Takarék Bank