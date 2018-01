John Newman is fellép az idei EFOTT-on

John Newman brit énekes is fellép az idei EFOTT-on. Az egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóját idén július 10-től 16-ig Velence-Sukoró térségében rendezik meg - közölték a szervezők szerdán. Idén az EFOTT házigazda felsőoktatási intézménye az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) lesz.

A 27 éves John Newman már négyszer lépett fel Magyarországon (tavaly a zamárdi Strandon), Newman 14 éves korában kezdett zenélni, 2012-ben a Rudimental formációval közös első slágere, a Feel the Love több országban lett listavezető dal, a Love Me Again szóló slágerével pedig megnyerte első zenei díját 2013-ban.