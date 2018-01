Taylor Swift és Ed Sheeran együtt cukiskodott

Természetesen idén sem állunk le a hetente jelentkező klipes összefoglalóinkkal, 2018 első Videódiszkójában például megmutatjuk Taylor Swift, Future és Ed Sheeran közös klipjét, valamint Charlotte Gainsbourg, Jack White, Cassie és Frankie Cosmos legújabb videóit is. 2018, csövike!

Charlotte Gainsbourg: I’m A Lie

rendezte: Charlotte Gainsbourg

Ahogy az évzáró listánkból kiderült, a francia színésznő-énekesnő Charlotte Gainsbourg (Jane Birkin és Serge Gainsbourg lánya) Rest című, kétnyelvű albuma volt a Stenk egyik kedvenc albuma 2017-ben. A lemezhez már több klip is forgott, ezúttal az I'm a Lie című szám kapott videót, amit maga az énekesnő rendezett. A jól kinéző videóban van repedt tükör, összeroppantott pohár, hintázás és néhány vízalatti jelenet is.

Tune-Yards: Heart Attack

rendezte: Mimi Cave

Szuperjó koreográfia, szuperszép színek – nagyjából így lehet összefoglalni a Tune-Yards legújabb klipjét. Merrill Garbus projektje január 19-én, azaz jövő pénteken, hozza ki a legújabb albumát a 4AD kiadónál, I Can Feel You Creep Into My Private Life lesz a címe, és ezen szerepel majd a tapsikolós Heart Attack is.

Jack White: Connected By Love

rendezte: Pasqual Gutierrez

2014-es szólólemeze, a Lazaretto, valamint a Dead Weather 2015-ös, Dodge and Burn című albuma után hamarosan új stúdiólemezzel jelentkezik Jack White. A zenész a héten két új számot is megjelentetett, ezek közül az egyik ráadásul klipet is kapott – a másik számot, a Respect Commandert itt lehet meghallgatni. A valamikor később megjelenő, Boarding House Reach című anyagon White egy teljesen új zenekarral dolgozott, amelynek tagjai olyan előadókat kísértek már, mint Beyoncé, John Legend, Talib Kweli vagy David Byrne. (White tavaly megjelent akusztikus gyűjteményét ebben a cikkünkben húztuk le.)

U.S. Girls: Pearly Gates

rendezte: Chrissy Jones

Hú, ezt nem tudom elmagyarázni, de mindenképp itt a helye.

Taylor Swift: End Game ft. Ed Sheeran, Future

rendezte: Joseph Kahn

Tokióban, Miamiban és Londonban forgott Taylor Swift legújabb klipje, méghozzá a novemberben megjelent Reputation album End Game című számához, amelyben Ed Sheeran és Future is közreműködött. Mindketten feltűnnek a videóban is: az énekesnő Future-rel egy luxusjachton, Sheerannel pedig egy buliban bolondozik és/vagy flörtikézik – 2:58-tól pedig még egy Snake-ezést is el lehet csípni benne. A videót ezúttal is Joseph Kahn rendezte, akinek ez már a sokadik közös munkája Swifttel.

Frankie Cosmos: Jesse

készítette: Ariel Noltimier Strauss

2016 valószínűleg legtüneményesebb magyarországi koncertjét egyértelműen Greta Kline Frankie Cosmos nevű projektje adta az A38 kiállítóterében. A még mindig csupán 23 éves Kline most egy legalább ennyire édes, kiskutyás videóval harangozta be harmadik nagylemezét, amiben igazából semmi nem történik, valahogy mégis működik. A Jesse című szám a március 30-án megjelenő, Vessel című albumon szerepel majd, ami ezúttal a Sub Popnál fog megjelenni.

Cassie: Don’t Play It Safe

rendezte: Life Garland

Közel öt évvel a RockaByeBaby után Cassie Ventura egy nagyon szép videót dobott ki a Don’t Play It Safe című számához, amit decemberben hallhattunk először, és amit Kaytranadával együtt jegyez. A kifejezetten hotra sikerült klipben Cassie-t egy jámbor tigris mellet láthatjuk egy medence partján, illetve medúzák és ráják között a medencében, meg mindenféle ultramenő ruhakölteményekben, úgyhogy boldog az ember szeme, miközben a videót nézi.