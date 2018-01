Megborult a rendszer a Vörösmarty utcában

2017-ben alapította közös zenekarát a Moog éléről és újabban a Dope Calypsóból ismert Szabó "Tonyo" Tamás, valamint Szilágyi Máté, aki számára nem ismeretlen a duófelállás, korábban a barátnőjével zenélt együtt a Dorothy’s Legs nevű formációban.

A Maneuver Maneuver egy klipdallal mutatkozik be az Indexen, majd az elkövetkezendő napokban folyamatosan új dalokat szivárogtat, míg február 4-én meg nem jelenik az ötszámos EP-jük. A Locked Out klipje itt látható először.

A klip sztoriját Szabó Tonyo így foglalta össze az Indexnek: "Megérkezünk A ruhaszettben egy épülethez, ahol valaki egy VHS-kamerával vesz minket, majd meglátunk két alakot a tetőn, elkezdünk feléjük futni, mert őket keressük.

Aztán az épületen belül megborul a rendszer: A szettben és B szettben is láthatóak vagyunk.

Találkozunk a kopasz faszival, aki vesz minket a kamerával, utánamegyünk, de eltűnik egy vörös szobában. Bemegyünk a vörös szobába A ruhaszettben, a tetőre viszont már B ruhaszettben érkezünk. A klip végén lenézünk, és meglátjuk magunkat A ruhaszettben, amiben a klip elején az épülethez értünk."

A klip a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének Vörösmarty utcai székházában forgott, ami remekül megidézi a rendszerváltás előtti időszak hangulatát. A kreatív koncepció, a forgatókönyv és a kvázi-rendezés Galgóczi Németh Kristóf, Szabó Tamás és Szilágyi Máté munkája. Szilágyi Máté (aki az Index videórovatának munkatársa is egyben) vágta és fényelte is a videót, Galgóczi Németh Kristóf pedig az operatőr volt, illetve a promófotókat is ő készítette.

A Maneuver Maneuver öt számot tartalmazó bemutatkozó EP-je február 4-én (vasárnap) jelenik majd meg Szuharevszki Mihály képzőművész borítójával, előtte azonban kétnaponta kihoznak egy-egy új számot az anyagról. A dalok keverési munkálatait egyébként a Heaven Street Sevenből, valamint a Soerii & Poolekből ismert Takács Zoltán “Jappán” végezte.