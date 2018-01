Lily Allen tudja, mi fán terem a bulizás

Négy évvel a Sheezus után hamarosan új albummal jelentkezik Lily Allen, amiről egy dalt már decemberben is hallhattunk, a szám pedig most végre klipet is kapott. Justin Timberlake ezen a héten is kihozott egy videót, ahogy Tommy Cash és Kali Uchis is. Ismét a heti kliptermésből válogattunk a Videódiszkóban.

Tommy Cash: Pussy Money Weed

rendezte: Anna-Lisa Himma

"Csak próbálok különböző helyeket és embereket bemutatni, olyan dolgokat, amelyektől az emberek talán kicsit kényelmetlenül érzik magukat. Számomra mindenki gyönyörű, aki más egy kicsit" – mondta Tommy Cash nemrég a Dazednek, ahol a héten kijött az észt rapper legújabb videója. A Pussy Money Weed klipjével pontosan ezt próbálja meg bemutatni, a videóban ugyanis fogyatékkal élő modellek szerepelnek. Tommy Cash ráadásul hamarosan visszatér Magyarországra: április 11-én az Akvárium NagyHalljában lép majd fel.

Justin Timberlake & Chris Stapleton: Say Something

rendezte: La Blogothèque

Az előző heti Videódiszkóban már megírtuk, hogy az újságírók és a kommentelők sem kímélték Justin Timberlake Supplies című klipdalát, amelynek videójában az énekes mellett a Nyomd, Bébi, nyomd! című filmből ismert Eiza González szerepelt. Timberlake ezúttal Chris Stapleton amerikai énekes-dalszerzővel együtt látható a Say Something videójában, akivel a 2015-ös Country Music Awards díjátadón már osztozott a színpadon – akkor a Tennessee Whiskey és a Drink You Away című számokat játszották el. A mostani klipet az utcán forgott zenés videókkal ismertté vált La Blogothèque készítette, Timberlake új lemeze, a Man of the Woods, pedig február másodikán fut majd be.

Lily Allen & Giggs: Trigger Bang

rendezte: Myles Whittingham

December közepén, három évvel a Sheezus című lemeze után, új dallal törte meg a csendet Lily Allen. A Giggs nevű londoni rapperrel együtt jegyzett Trigger Bang a héten klipet is kapott, amiben mindketten feltűnnek, illetve egy autóban alvós, mezőn sátorozós buli képei is megjelennek egy csapat fiatallal. A Noisey szerint a felnőtté válásról szóló klipdal a köztudottan vad brit partikultúrába nyújt sötét és valós betekintést – fűvel, kokainnal és persze elszánt piálással. Allen negyedik albuma, a No Shame, valamikor a nyár elején jelenik majd meg.

Kali Uchis feat. Tyler, The Creator & Bootsy Collins: After The Storm

rendezte: Nadia Lee Cohen

Hát ez nagyon ennivaló! Kali Uchis az új videójában a reggelije fölött ír egy bevásárlólistát, amelyen a tejen, a tojáson, a sajton és kenyéren kívül egy új szerető is szerepel, aki aztán a Kolumbiában született, de Virginiában nevelkedett énekesnő türelmének köszönhetően egy napon aztán ki is hajt a kerti pázsitból, méghozzá Tyler, The Creator képében. Sőt, még édes kis porontyaik is születnek!

Oso Oso: Reindeer Games

A tavaly megjelent, The Yunahon Mixtape című második albumához a héten egy furcsa, de nagyon szép videót hozott ki az Oso Oso. A Reindeer Games tengerparti klipje szuperül reflektál az album borítójára, és közel négy percre elfeledteti az emberrel, hogy valójában a mocsok januárt szenvedjük épp végig.