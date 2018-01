Az Oscar-díjas Jared Leto is fellép a Strand fesztiválon

Az idei Strand Fesztiválra a Balaton partjára érkezik az Oscar-díjas Jared Leto zenekara, a Thirty Seconds to Mars és a francia DJ-producer, Kungs – jelentette be Lobenwein Norbert, a MOL Nagyon Balaton főszervezője. A Petőfi Rádió és a VOLT Produkció szervezésében augusztus 22-25 között Zamárdiban zajló Strand Fesztiválra korábban már Robin Schulz, Sigala és Ákos részvételét jelentették be. Kedvezményes jegyek május 31-ig válthatók a www.strandfesztival.com oldalon és országszerte a jegyirodákban.

A Thirty Seconds to Mars nevű zenekart 20 éve alapította az Oscar-díjas színész-zenész Jared Leto a az együttes a 2005-ben megjelent második lemezükkel lett világhírű.