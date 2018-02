Idén érkezik Grimes új lemeze

Claire Boucher – ismertebb művésznevén: Grimes – a Twitteren jelentette be, hogy még idén megjelenhet az új lemeze.

Grimes nemrég 2012-es nagylemeze, a Visions megjelenésének hétéves évfordulójáról emlékezett meg a Twitteren. Ekkor valaki felvilágosította, hogy a Visions 2012 januárjában jelent meg, tehát hat év lesz az. Grimes gyorsan helyesbített, és hozzátette, hogy idén már megjelenhet a következő nagylemez is, és három lemez hat év alatt nem is rossz teljesítmény.

actually it's 2012 so 6 yrs and a nu one out this year so 3 albums in 6 years is not a bad level of productivity ... 7 years i'd be judging myself a bit