Kylie Minogue country-királynővé változott

Áprilisban Golden címmel jelenik majd meg Kylie Minogue tizennegyedik albuma, amit az énekesnő egy táncos klippel vezetett fel. Dan Auerbach már a Valentin-napra hangolódik, a huszadik lemezét kiadó They Might Be Giants pedig Nick Offermant szurkálta össze. Ismét a heti kliptermésből szemezgettünk a Videódiszkóban.

Dan Auerbach: Up on a Mountain of Love

rendezte: Omar Juarez

A Black Keys-frontember új dala, az Up on a Mountain of Love, az Amazon Music Bálint-napi válogatásán szerepel majd, ami február 9-én, jövő pénteken, fog megjelenni. A számhoz készült animációs videóban egy pár már nagyon unja a város örökös zaját, aztán amikor elnyeli őket a lakásuk egyik festménye, váratlanul egy alternatív valóságban találják magukat, ahol kézen fogva sétálgatnak a természetben cukimuki zenélő állatok és egy csomó egyéb furcsaság között. Szerintem sav.

They Might Be Giants: The Greatest

rendezte: Alex Italics

Januárban, I Like Fun címmel, adta ki huszadik nagylemezét a They Might Be Giants. A zenekar legújabb klipjében egy furcsa öregember egy vudubabán keresztül szurkálja össze Nick Offermant, a Városfejlesztési osztály sztárját, aki csak énekel, miközben a gyönyörűen vasalt fehér ingjén egyre több vérfolt jelenik meg.

Kal Marks: Springtime In January

rendezte: Carly Lieberman

Gonosz zenéhez gonosz videó – a bostoni Kal Marks (mekkora név!) rozmárfejű pókokkal, pénisszel, fanszőrrel és hasonlókkal reagált a klímaváltozás kérdésére. Új album is jön, Universal Care címmel, február 23-án.

Kylie Minogue: Dancing

rendezte: Sophie Muller

Áprilisban fog megjelenni Kylie Minogue tizennegyedik albuma, a Golden, amihez a héten befutott az első single, ami egyben a lemez nyitószáma is lesz. Az ausztrálok Mágenheim Julcsija a Dancing klipjében Dolly Partonként tűnik fel, a videóban látható koreográfiáról pedig azt mondta, hogy igazi kihívást jelentett a számára, hiába gyakorlott táncos – így nézzük tehát, amit csinál. A Golden dalainak zömét egyébként Nashville-ben vették fel, ami – az elmondása szerint – nagy hatással volt az énekesnőre, aki társszerzőként is közreműködött az album dalainak mindegyikében.

Olden Yolk: Vital Sign

rendezte: Shane Butler & Caity Shaffer

Az Olden Yolk eredetileg a Quilt zenekarból ismert Shane Butler szólóprojektjeként indult, majd beszállt mellé Caity Shaffer multiinstrumentalista-dalszerző, mára pedig egy négyfős zenekarrá hízott a projekt, ami február 23-án adja ki a bemutatkozó albumát – cím nélkül ugyan, ám egy nagyon szép borítóval. Ezen fog szerepelni a Vital Sign című szám is, amihez Butler és Shaffer együtt rendezett videót. Feltűnik benne a téli New York, egy kilapított galamb, valamint két mikrohullámú sütőbe zárt okostelefon is.