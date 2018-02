Alig várja, hogy hazatérjen a szíriai lakodalmas legenda

Jó tíz évvel ezelőtt a rajongástól remegő kézzel osztottam meg a Tumblren frissen felfedezett kedvencem, Omar Souleyman európai fejjel egészen szürreális Leh Jani című videóját, amelyben a bajszos, bőrkabátot, napszemüveget és piros-fehér kefiát viselő lakodalmas zenész – aki természetesen a szerelmes dalok királya is egyben – repkedő bankók között szórakoztatja a szíriai násznépet az egyik helyi lakodalomban.

Omar Souleymant épp akkoriban kezdte el felkapni a nyugati sajtó, így a hazájában már szinte legendának számító lakodalmas sztár zenéjére rövidesen a nyugati hipszterek is rátették a mancsukat. A szíriai polgárháború kitörésének évében, 2011-ben, már a Glastonburyn lépett fel, ugyanebben az évben a Caribou nevű projektjéről ismert Dan Snaith beválogatta az All Tomorrow's Parties fesztivál fellépői közé, több remixet is készített Björknek, a 2013-as Nobel-békedíj átadása után pedig olyanokkal osztozott az oslói színpadon, mint Morrissey, James Blunt, Zara Larsson vagy Jake Bugg.

Első nyugatra szánt albuma, a Wenu Wenu 2013-ban jelent meg a Dominóhoz tartozó Ribbon Musicnál, méghozzá Kieran Hebden (ismertebb nevén: Four Tet) produceri munkájával. Omar Souleyman tehát már jócskán a negyvenes éveit taposta, amikor világszerte híres lett, pedig ekkorra a becslések szerint

már csaknem 500 albuma jelent meg a hazájában.

Ezek jelentős többsége a lakodalmi fellépések hanganyaga volt, amelyeket elvileg ugyan az újdonsült házaspár kapott nászajándékba, sokszorosítva azonban rendre feltűntek a helyi kioszkok kínálatában is.

Omar Souleyman az ország északkeleti régiójából, egy a török határhoz közeli faluból, származik, ahol több kultúra (például a kurd, az arab, a török és az iraki) találkozik egymással. A zenész ugyan egy ideje már menekültként él Törökországban a feleségével és a gyerekeivel, a polgárháborútól sújtott szülőföldjére azonban máig akkora szeretettel gondol, hogy a tavaly megjelent legutóbbi albumának a To Syria, With Love (Szíriának, szeretettel) címet adta.

Souleyman ugyan következetesen nem ad választ a politikai jellegű kérdésekre, így is volt miről kérdeznünk a lakodalmas sztárt, aki emailben válaszolt nekünk a közelgő budapesti koncertje apropóján.

A legutóbbi albuma To Syria, With Love címmel jelent meg. Hol él most? Honnan küldi az üdvözletét?

Törökországban. Az igazat megvallva, nem sok választásom volt. Közel van, és jóval biztonságosabb itt, mint Szíriában az elmúlt néhány évben. És mióta ilyen sokat utazom, egyszerűen praktikusabb is, hogy itt élek.

Hogyan küzd meg a honvágyával?

Állandó kapcsolatban vagyok a Szíriában élő családtagjaimmal, rokonaimmal és barátaimmal.

Mit hiányol a legjobban Szíriából?

Az otthonomat, a szüleimet, a testvéreimet, akik még mindig ott élnek. Igazából az egész családomat, és az életet, amit éltünk.

Lát arra esélyt, hogy visszatérjen a hazájába?

Természetesen! Ha Isten is úgy akarja, hamarosan hazatérek. Alig várom.

Van bármi, amiben a legutóbbi albuma különbözik a korábbiaktól?

Nem, a zeném valójában semmit sem változott az évek alatt. Meg sem próbálok más lenni, vagy másképp tenni a dolgokat, mint a korábbi albumaimon. Ez is csak néhány új szám azoknak, akik szeretik a zenémet. Viszont jobb minőségben, mint korábban bármikor.

Mit csinál a szabadidejében? Van hobbija?

Nincs túl sok szabadidőm, de ha otthon lehetek, igyekszem minden időmet a családomnak szentelni.

Hallgat valamilyen nyugati zenét? Van kedvenc nyugati előadója?

Nem, egyáltalán nem hallgatok nyugati zenét. Nem tudnék egyetlen kedvencet sem megnevezni.

Kik akkor a zenei hősei? Kikre néz fel?

Nagyon imádom Saad Al Harbawi munkásságát – ő ugyanarról a vidékről származik egyébként, ahonnan én is. És nagyon szeretem Umm Khaltoum és Fairouz zenéit is.

Hogyan élte meg, amikor már nemcsak a hazájában, hanem nemzetközileg is ismert lett? Meglepetésként érte?

Természetesen nagyon örültem neki. De ki ne örülne ennek? És meglepetésként ért, igen, de azért ez nem az egyik pillanatról a másikra történt, hanem fokozatosan, lépésekben.

Mennyit változott az élete a nemzetközi hírnév által?

A családomnak többé nincs miért aggódnia, megfelelően tudok gondoskodni mindannyiukról.

Emlékszik még a legelső alkalomra, amikor először lépett fel Szírián kívül? Milyen volt?

Hogyne! Borzasztóan ideges voltam, hiszen akkor Szírián kívül még szinte semmit nem tudtak rólam, illetve nyilván azt sem értették, hogy miről énekelek. De végül jól sült el a dolog.

Miben különbözik, amikor nyugati közönség előtt lép fel, illetve az, amikor egy szíriai esküvőn énekel? Melyiket szereti jobban?

Nem tudnám megmondani, melyiket kedvelem jobban, hiszen mindkét típusú közönséget szeretem. Amikor nyugati közönség előtt lépek fel, a koncertjeim sokkal rövidebbek, az esküvőkön való zenélés pedig a szórakoztatás egy egészen más formája, ami hosszú-hosszú órákig tart.

Milyen érzés olyanoknak énekelni, akik nem értik a dalszövegeit? Ez inspiráló vagy kihívást jelentő inkább?

Minden albumom és klipem mellé igyekszünk dalszövegeket mellékelni. Úgyhogy arra buzdítok mindenkit, hogy fusson nekik bátran, és próbálja megérteni, miről énekelek a dalaimban. Nem vagyok benne biztos, hogy az emberek tényleg elolvassák ezeket, de legalább megpróbáltunk tenni valamit az ügyért.

Omar Souleyman a 2015-ös Electronic Beats alatt egyszer már koncertezett Magyarországon, ezúttal pedig a Dürer Kertben lép majd fel február 9-én, pénteken.