Quincy Jones: Jackson sóher volt és lopott

Zseniális interjút adott a producerlegenda, Quincy Jones a Vulture magazinnak. Az apropót az adta, hogy Jones 85 éves lesz márciusban, és a Netflix dokumentumfilmet készít az életéről, a CBS pedig Oprah Winfrey műsorvezetésével fog megemlékezni a jeles dátumról. Jones az összeesküvéselméletektől hemzsegő interjúban nem tett lakatot a szájára, Michael Jacksontól (aki a legsikeresebb lemezeit készítette Jonesszal) a Trump családon át a Beatles tagok tehetségtelenségéig sok minden szóba kerül.

Michael Jacksonról a producer közli, hogy egy csomó dalhoz lopott, többek között Donna Summertől a Billie Jean című megaslágeréhez. Jones szerint az énekes kapzsi volt, nem adott például százalékot a munkatársának, akinek kellett volna. Állandó plasztikázási mániáját pedig arra vezeti vissza, hogy gyerekkorában az apja csúnyának nevezte és molesztálta. (Erről egyébként maga az énekes is beszélt egy 1993-as Oprah Winfrey-interjúban, aztán tíz évvel később újra.)

Ezután Jones lazán megoldja a Kennedy-gyilkosság rejtélyét, szerinte ugyanis a chicagói maffia feje, Sam Giancana felelős az elnök haláláért. Amikor az interjúban visszatérnek a zenei kérdésekre, közli, hogy Beatles tagjai voltak a legrosszabb zenészek, akikkel valaha találkozott. Paul McCartney a legrosszabb basszusgitáros, akivel életében találkozott, de a dobos, Ringo Star még nála is bénább. Felidéz egy esetet, amikor Ringóval és George Martinnal voltak a stúdióban, és Ringó három órán át képtelen volt feldobolni a részét. Végül megkérték, hogy menjen ki inni és kajálni, felhívták Ronnie Verrell jazzdobost, aki feljátszotta az egészet 15 perc alatt. Amikor Ringo visszajött, és újra meghallgatta, megállapította, hogy nem is rossz. "Persze motherfucker, mert ez nem te vagy" - mondták neki, de Jones szerint Ringo mindezek ellenére nagyszerű ember. Ahogy Bono is az, de a U2 zenéje pocsék.

Persze azért nem tart mindenkit szar zenésznek, Erci Clapton zenekarát, a Creamet például dicsérte, ahogy Paul Allent is, aki ugyan nem zenész, hanem a Microsoft alapítója, de Jones szerint remek gitáros. A maiak közül Bruno Mars, Chance the Rapper, Kendrick Lamar és Ed Sheeran tetszik még neki.

Szóba kerülnek a politikusok is, Jones elmeséli, hogy 12 évvel ezelőtt randizott Donald Trump lányával, Ivankával. A randit a nő szerette volna, és Tommy Hilfiger divattervező hozta össze. Jones szerint Ivankának vannak a legszebb lábai a világon, de az apjáról már nincs ilyen jó véleménnyel. Megalomániás, narcisztikus, mentálisan korlátolt, aki azt mondja az iskolázatlan redneckeknek, amit azok hallani akarnak.

Nehéz abbahagyni az interjú szemlézését, de a megannyi gyöngyszem közül kiemelkedik még, amit Marlon Brandoról mondott, aki szerinte bármit megdugott volna, még egy postaládát is. Amúgy pedig lefeküdt James Baldwinnal, Richard Pryorral, Marvin Gaye énekessel is.