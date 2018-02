89 éves korában meghalt Vic Damone olasz származású amerikai énekes és színész, írja az MTI. Damone február 11-én, vasárnap, vesztette életét egy miami kórházban, halálát légzési elégtelenség okozta.

Vic Damone olasz bevándorlók gyermekeként született New Yorkban, Frank Sinatra ihletésére kezdett énekelni, akivel később barátok lettek, gitáron pedig eleinte villanyszerelő apja kísérte.

Legnagyobb sikereit az ötvenes években aratta, karrierjét olyan számoknak köszönheti, mint az Again, az I Have But One Heart, a You Do, az On the Street Where You Live, Say Something Sweet to Your Sweetheart vagy a You're Breaking My Heart.

Öt évtizedes pályája során több mint kétezer dalt rögzített, utolsó albuma 2002-ben jelent meg, utolsó koncertjét pedig 2011-ben adta. Színészként is ismert volt, olyan filmekben játszott, mint A szalag, a Találkozzunk Las Vegasban és a Pokol az örökkévalóságig.

Ötször házasodott, hat unokája van. Családjának közlése szerint a halála előtti napokban jóbarátja, Donald Trump is felhívta.