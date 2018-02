Joe Bonamassa ismét Budapesten koncertezik

Aki szereti a bluest, a bluesrockot és a fasza gitárosokat, az június 14-re ne csináljon magának programot, mert Joe Bonamassa a Budapest Parkben lép majd fel. Aki nem ismerné, ilyen zenét csinál:

Jelölték már Grammy-díjra, többször szerepelnek albumai a Billboard listán mint nem, játszott a Royal Albert Hallban is. A sztorija a többi gitárzsenihez hasonlóan úgy kezdődik, hogy

Négy éves volt, mikor először gitárt látott, hat évesen már Jimi Hendrix Vodoo Childját játszotta rajta, 12 évesen B.B. King előtt játszhatott.

Innen ugye csak elrontani lehetett volna, de Bonamassa nem ilyen, dolgozott mint a megszállott, első szólólemeze 2000-ben jelent meg (A New Day Yesterday) és a Billboard blueslistájának kilencedik helyén landolt, ami nagyjából azt jelenti, hogy befutottál. Minden lemeze top 10-es volt, és felkerültek a nagy Billboard-listára is. Kétszer volt az év bluesgitárosa (Guitar Player Magazine). Legutóbb 2016-ban járt erre, aki kihagyta, most pótolhatja.