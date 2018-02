Mostantól még jobban odafigyelsz a szigetes karszalagodra

A Portfolio infói szerint markáns változás jön a legnagyobb hazai fesztiválok fizetési rendszerében, mostantól ugyanis a karszalagba épített chippel tudunk majd fizetni, szevasz fesztiválkártya, jó volt veled. A lap információit a Sziget Kft. is megerősítette.

A karszalagos fizetésnek tavaly ágyaztak meg a karszalagokba épített (szőtt? font? applikált?) RFID (rádiófrekvenciás azonosító) chippel, ami tartalmazott minden információt a jogosultságról, azaz ezzel lehetett belépni a rendezvényre vagy a kempingbe. Ezt a rendszert turbózták fel a fizetési funkcióval, amit a cég a romániai Neversea fesztiválon ki is próbált, vélhetően sikeresen, mert idén mi is megkapjuk.

A pénzfeltöltés a fesztivál weboldalán keresztül, bankkártyával is történhet, de mobilapplikációról és a fesztiválhelyszíneken is, azoknál a bódéknál, amik előtt a leghosszabb sor szokott kígyózni. A karszalagért nem kell majd letéti díjat fizetni, mint a Festipay kártyákért eddig, szóval 500 forinttal menten beljebb vagyunk. Fontos infó még, hogy aki nem akar karszalaggal meg feltöltéssel szórakozni, a PayPass-os kártyájával továbbra is fizethet a fesztiválokon.

A Festipay tájékoztatása szerint a tavalyi évben 26 fesztiválon összesen 10 millió érintésmentes tranzakciót regisztráltak, ami elég nagy ugrás volt 2016-hoz képest (22 fesztivál, 7 millió tranzakció.)