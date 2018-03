Koncert közben kapott szívrohamot a Piramis énekese, Csoki

A szombati budapesti Piramis-koncerten Csoki, azaz Nyemcsók János énekes rosszul lett - közölte a zenekar. A kilencvenes években többek közt a Manhattanben is éneklő Csoki az utolsó dalban már nem tudott a színpadra lépni, de hála a szervezőknek és a helyszínen lévő mentőszolgálatnak hamar szakszerűen ellátták.

Fotó: piramiszenekar.com

A Blikk úgy tudja, Csoki szívrohamot kapott. A billentyűs-énekes Gallai Péter már Csoki nélkül adta elő a Szállj fel magasra című 77-es slágert, amit hosszúra nyújtottak, hátha Csoki közben visszatér, majd a vendégzenészekkel együtt meghajoltak. Aztán később jött a hír, hogy szívroham volt, de sikerült stabilizálni az állapotát.

"A Kóbor angyal című dal vége felé Csoki már nagyon sápadt volt. Ekkor már csak támaszkodva tudott a lábán megállni, és nagyon bizonytalanul indult kifelé, egy road segítette le a lépcsőn" - mondta a Blikknek Vörös Gábor basszusgitáros.

A Piramis együttes a MOM Sportcsarnokban adott nagykoncertet március 3-án, a tavaly októberben elhunyt alapító tagra, Som Lajosra is emlékeztek. Som Lajos szerzőként közreműködött számos nagy Piramis-slágerben, köztük a Ha volna két életemet, A becsületet, az Ajándékot vagy a Kóbor angyalt is. A jól ismert dalok mellett előadtak néhány dalt a Piramis Erotika című lemezről is, amiket koncerteken ritkán játszanak.

A mai Piramisban több generáció játszik együtt, hiszen a ma is a csapatban zenélő három alapító - Závodi János gitáros, Gallai Péter billentyűs és ő - jóval elmúltak 60 évesek, náluk fiatalabb a tíz éve tag Nyemcsók János és Vörös Gábor basszusgitáros, de a koncerteken velük volt a színpadon Vilmányi Gábor gitáros és az énekes fia, Nyemcsók Bence billentyűs is - írta a koncert beharangozójában az MTI.

A Piramis MOM Sportbeli koncertje egy országos koncert nyitóbulija, a következő állomások között lesz Püspökladány, Komárom, Bős és több erdélyi, szlovákiai, szerbiai település is, de ennek most kétséges a jövője, mert Csokinak pihennie kell.

A hard rock csapat a hetvenes évek második felében talán a legnépszerűbbnek számított Magyarországon, 1974 és 1982 között hét lemezt jelentetett meg. A Piramisban ebben az időszakban Závodi, Gallai, Köves és Som mellett Révész Sándor énekelt. A csapat az alapfelállásban 1992-ben és 2006-ban is visszatért néhány nagy koncertre; a Nyemcsókkal és Vörössel felálló Piramis 2009 óta zenél.

Ebben a 2009-es Indexvideóban is megszólal 1:55-nél, itt a dobos, Pinyó 60. születésnapját ünnepelték zenésztársai:

Csoki egyébként Piramis-rajongóból lett az együttes énekese. Az alapító énekes, Révész Sándor 1981 nyarán, hat sikeres év után kilépett a Piramisból, egy év múlva fel is oszlottak. Tíz évvel később öt telt házas koncertet adtak a Budapest Sportcsarnokban, majd 2006-ban a Budapest Sportarénában még kettőt. Három évvel később alakultak újjá Nyemcsók Jánossal és Vörös Gáborral az Ossian egykori basszusgitárosával. Kezdetben Piramis Plusznak hívták magukat.