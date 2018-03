Rebecca Ferguson koncert is lesz a Művészetek Völgyében

A 28. Művészetek Völgye fesztiválon a legnagyobb hazai művészek mellett több nemzetközi híresség is fellép majd július 20. és 28. között Kapolcson, Taliándörögdön és Vigántpetenden. A fellépőkre a Művészetek Völgye honlapján bárki szavazhatott, így kerülhetett a legnagyobb hazai kedvencek mellé a brit Rebecca Ferguson, de eljön a belga Triggerfinger, a DePhazz, az Asian Dub Foundation, az örmény Akhtamar String Quartet, az ukrán Panivalkova, a francia Guillaume Orti és Christine Bertocchi, a mauríciuszi Jerry Léonide, a prágai The High Corporation és az osztrák ElektroGuzzi.

Asian Dub Foundation

A legendás brit banda, az Asian Dub Foundation a hip-hop, a dancehall, a punk és a reggae vegyítésével egyedi, jellegzetes stílust képvisel. A zenekar 1993-ban alakult és céljaik között szerepelt az is, hogy a közös zenélés által lebontsák az ázsiai emberekkel kapcsolatos előítéleteket. Olyan zenészekkel dolgoztak együtt, mint a Radiohead, Iggy Pop, Sinead O’Connor vagy a Beastie Boys. Munkásságukat a BBC is jutalmazta. A mai napig lelkes aktivisták, a zene erejével küzdenek a társadalmi egyenlőségért. Itthon a 90-es években hatalmas rajongó táborral rendelkeztek, most visszatérnek, a Művészetek Völgyébe őrült nagy bulit ígérnek.

DePhazz

A downtempo nu jazz együttesnek mondott DePhazz stílusát nehéz kategorizálni. Modern zenei irányzatokat és soul elemeket ötvöznek latin zenével, trip hoppal és drum and bass-szel, lounge hangzással. A DePhazz-t Pit Baumgartner, német producer alapította és vezeti, az ő nevét annak idején népszerű remixeinek köszönhetően ismerte meg a világ, amiket híres jazz előadók - mint például Ella Fitzgerald - számaira készített. A DePhazz 1997-es alakulása óta számos művésszel dolgozott. Budapesten minden fellépésükön óriási teltház várta őket, alig várják, hogy a Balaton-felvidéken varázsolhassák el a magyar közönséget.

Rebecca Ferguson

A brit X-faktor sorozat egyik legnagyobb sztárja füstös, erős hangjával és varázslatos kisugárzásával vette le lábáról a világot. Adele az egyik legnagyobb rajongója, Rebeccát Nina Simonehoz, Aretha Franklinhez és Amy Winehousehoz is hasonlították már. Az 1986-os születésű énekes-dalszerző rögtön az első albumával tarolt a slágerlistákon, sikere azóta is töretlen. Ritka pillanat, amikor egy ünnepelt világsztár egy olyan közvetlen környezetben lép fel, mint a Művészetek Völgye.

Triggerfinger

A belga trió a kontinens legnépszerűbb rockzenekarai közé tartozik. Tele a naptárjuk turné időpontokkal, felléptek a Klicsko-Thompson meccs előtt és a Rolling Stones előtt is a Hyde Parkban. Imádnak Magyarországon játszani, a vad rock és a szemtelen elegancia társításáért pedig a magyar közönség is odavan. A Művészetek Völgyében a Panoráma Színpadon zúznak majd.

