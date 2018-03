Megidézték a filmezés első női orgazmusát

A nőnap alkalmából szerdán már bemutattunk egy Orbán Viktornak-szóló üzenetet, most pedig egy újabb nőnapos klip jön: Antonia Vai inspiráló nők bőrébe bújt a Mad Heart klipjében. Premier a Stenken.

Antonia Vai legújabb albumát, a Ritualt is itt a Stenken mutattuk be, ezen van a Mad Heart című dal is, amihez most a klip készült. "A dal olyan nők előtt tiszteleg, akik nem engedik, hogy rájuk erőltessék a társadalmi normákat, megszelídítsék őket. Akik nem illenek bele a megszokott sémákba." - írják a sajtóanyagban.

A klipben, amit egy finn nő, Laura Koski készített mindenestül, Antonia Vai három ilyen nőt formál meg:

Karády Katalin színész-énekesnőt,

Hedy Lamarr osztrák-magyar hollywoodi színésznőt és feltalálót, és

Amrita Sher-Gil indiai-magyar festőnőt.

"Hármukban közös, hogy viharos életet éltek, szívüket követték és sosem a könnyű utat választották, a férfiakhoz pedig bonyolult kapcsolat fűzte őket. A kliben először Karády Katalin látható, a második Hedy Lamarr, akiről már az Index is cikkezett, ő volt az első nő, akit a filmvásznon anyaszült meztelenül lehet premier plánban látni. Aztán letette a Bluetooth adatátvitel alapjait.

"Hedy talán legbátrabb tette, amikor orgazmust játszott el a kamerák előtt, ami akkoriban hatalmas botrányt váltott ki. Ez volt a filmtörténelem első női orgazmusa, az Ecstasy című filmben, 1933-ben. A harmadik szereplő, Amrita Sher-Gil festőnő Magyarországon született, de Indiában élt magyar férjével. Európában ugyan kevésbé ismert, Indiában azonban a 20. század egyik legbefolyásosabb festőművészének tartják, az "indiai Frida Kahlo"-nak titulálják."

"Nehezen azonosulok a tőlem elvárt ideákkal. Fiatal lányként nem azt hallottuk, hogy legyünk őszinték, szókimondóak és függetlenek. Ezek ma sem számítanak nőies tulajdonságoknak. Így volt ezekkel a nőkkel is: nem értékelték erejüket, intelligenciájukat, lázadásukat. Pedig ez volt a lényegük." -

mondta az inspirációról az énekesnő.

Antonia tavasszal ismét cseh és lengyel turnéra indul, fellép a legnagyobb lengyel showcase fesztiválon, a Spring Break-en, indul a Nagyszínpad Tehetségmutatón is, júniusban pedig önálló nagykoncertet ad a Müpában.