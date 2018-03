A Szigetet lemondták, mégis Magyarországra jön a Clean Bandit

Tavaly két világsztár is lemondta a fellépését a Sziget Fesztiválon, de most már mindenki megnyugodhat, akit ez akkor felzaklatott (kivéve azok a pestiek, akik egyáltalán nem hajlandóak utazni a koncertekért). Már korábban kiderült, hogy Rita Ora a Balaton Soundon pótolja a fellépést, és a Volt Fesztivál most bejelentette: a Clean Bandit Sopronba jön a nyáron.

A Volt közölte: a tízéves, angol elektronikus zenei banda, a Clean Bandit a fesztivál zárónapján, június 30-án érkezik Sopronba.

A Volt egy másik új nevet is bejelentett: június 27-én érkezik Redfoo is. A Stefan Kendal Gordy néven született rapper 2006-ban az unokaöccsével, Sky Blu-val alapította meg az LMFAO-t, de 2013 óta már szólóban zenél.

Az idei Volt fő fellépői a Depeche Mode, az Avenged Sevenfold és az Iron Maiden lesznek, június 26. és 30. között.