Új albumával jön a Ministry Magyarországra

Idén a szokásosnál egy héttel korábban rendezik meg Fezent, a szervezők most új fellépőket jelentettek a július 25-én kezdődő fesztiválra. Az egyik legnagyobb durranás a Ministry lesz, akik legújabb, a napokban megjelent AmeriKKKant című albumukkal érkeznek Székesfehérvárra.

Azt már korábban bejelentették, hogy jön az idei fesztiválra a Prodigy, Mr. Big, a Helloween, az Enter: Shikari, Ákos, a Tankcsapda, Rúzsa Magdi, Quimby. Magyar fellépők közül hozzájuk csatlakozik még a a Paddy and The Rats, a Depresszió és a Lord is.



A szervezők azt is bejelentették, hogy a bérletek több mint fele már elfogyott. A jelenlegi árak március 19-ig élnek, a bérletek 17.990 Ft-ért kaphatóak (diákoknak 15.990 Ft), napijegyeket pedig 8.490 Ft-ért lehet váltani (még vannak korlátozott számú diákjegyek 5990 Ft-ért) országszerte a Ticketportál jegyirodáiban és online itt.

