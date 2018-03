Lana Del Rey is jön a Szigetre

Kedd délután újabb adag fellépőt jelentettek be a Sziget szervezői,a friss nevek legnagyobbika pedig egyértelműen az ábrándos, rendkívül népszerű Lana Del Rey, aki tavaly nyáron adta ki a Lust for Life című albumát, amiről mi is tök jókat írtunk a Hét lemezében.

Rajta kívül jön még Fever Ray, aki a testvérével alapított The Knife-fal lett ismert, és szintén tavaly hozta ki legújabb albumát, Plunge címmel, valamint játszik az új-zélandi gyökerekkel rendelkező Unknown Mortal Orchestra, akik áprilisban adják majd ki legújabb, Sex & Food című lemezüket, az előző albumukról meg itt írtunk.

A fentieken túl az alábbi neveket jelentették még be az idei Szigetre:

Børns

Asaf Avidan

Don Diablo

Aurora

Zhu

Tujamo,

Damian Lazarus & The Ancient Moons,

Jan Blomqvist

SG Lewis

A 2018-as Szigeten már biztosan ott lesz az Arctic Monkeys, Dua Lipa, a Gorillaz, Kendrick Lamar, Kygo, Stormzy, a Mumford & Sons, Lykke Li, a Bastille, Liam Gallagher, a King Gizzard & The Lizard Wizard és a War On Drugs is. A szervezők szerint a fesztivál történetében most először fordult elő, hogy már március közepén lekötötték az összes főműsoridős fellépőt a Nagyszínpadra.