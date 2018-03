Koppintással vádolják Taylor Swiftet a legújabb klipje miatt

Vasárnap este mutatta be legújabb klipjét Taylor Swift, amely a novemberben megjelent Reputation Delicate című számához forgott. Némileg ironikus, hogy az énekesnő a dal elején arról énekel, hogy még sosem volt ilyen rossz híre, majd a videó megjelenésének másnapján attól lesz hangos a net, hogy a klip egy lopás lehet.

Az internetezők hamar kiszúrták, hogy a klip gyanúsan emlékeztet a Kenzo 2016-os, Spike Jonze által rendezett reklámfilmjére. Swift a videóban láthatólag nagyon unja a kötelező szelfizéssel és nyomasztó riporterekkel járó rivaldafényt, majd egy rejtélyes idegentől kap egy furcsa cetlit, ami láthatatlanná teszi, ezért hatalmas bohóckodásba és táncolásba kezd, a fináléban pedig már a szakadó esőben érzi jól magát, aztán betér egy bárba, ahol nagyon megörül valakinek, de nem derül ki, hogy kinek.

A parfümmárka háromperces reklámjának főszereplője szintén egy elmagányosodott lány, Margaret Qualley, ő is valami béna gálán unatkozik, sok kicsípett ember között, aztán egy ponton feláll az asztaltól, és tánc közben megőrül kicsit, bár a befejezés egészen más, mint Swift klipjében. A reklám koreográfusa az a Ryan Heffington volt, aki többek között Sia Chandelier és Elastic Heart című klipjein is dolgozott. Swift videójánál nincs feltüntetve koreográfus.

Az énekesnő legújabb videóját Joseph Kahn rendezte, akinek ez már a sokadik közös munkája volt Swifttel, ő rendezte a Blank Space, a Bad Blood, a Wildest Dreams, az Out of the Woods, a Look What You Made Me Do, a Ready for It?, valamint az Ed Sheerannal közös End Game klipjét is. A rendező egyelőre nem reagált a vádakra. (via)