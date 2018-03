Háromnapos dzsesszünnepen lép fel Nicholas Payton és Lizz Wright Budapesten

Idén is megrendezik a Get Closer Jazz Festet a MOMKultban, ahol április 6-8. között a kortárs dzsessz hat izgalmas szereplője lép fel - esténként tehát két koncertet is megnézhetünk.

Április 6-án, pénteken este Pawel Kaczmarczyk Audiofeeling Trio nevű együttese lép fel elsőként. A Complexity in Simplicity című albumááért a Jazz Forumtól az Év albuma és az Év zongoristája díjat elhozó zenész ezúttal egy lengyel bőgőssel és egy dobossal lép fel. Őt követi Nicholas Payton, a világhírű trombitás, aki a klasszikus zenétől az avantgarde-on és az R&B-n keresztül a funkig minden műfajban otthon van. Budapestre új albumát hozza el, az Afro-Caribbean Mixtape-t (2017), amin a be-bopot, a swinget, a soult, a hip-hopot és a különböző afrikai, közép-amerikai és karibi népzenei dialektusokat ötvözi össze.

Április 7-én szombaton elsőként a magyar, norvég és osztrák zenészekből álló Heavy Weather lép fel. A hangszeres improvizációra épülő együttesben az ütős Mogyoró Kornél mellett játszik még a norvég basszusgitáros, Per Mathisen és az osztrák szafonos, Gerald Preinak, valamint honfitársa, a billentyűs Paul Urbanek. Őket követi a James "Blood" Ulmer Odyssey Trio, ami az Odyssey című, 35 éve megjelent albumával lett világhírű. A The Odyssey Band azóta is létezik, a zenekar kulcsfigurája James "Blood" Ulmer gitárjátékában egyesíti az afro-amerikai zene teljes spektrumát: a bluest, a free-jazzt, a soult, a funkot, az avantgárdot és a rockot. A trio eredeti felállásban először lép fel a magyar közönség előtt.

A Get Closer Jazz Fest utolsó napján, április 8-án este 7-kor a Kuba Wiecek Trio lép fel a MOMKultban. A lengyel jazz élet legnagyobb feltörekvő csillagként jelentették be 2017-ben. Az Another Raindrop című debütáló albuma Michal Baranskival (bőgő) és Lukasz Zytaval (dobok) a rangos Polish Jazz sorozat részeként jelent meg, mely sorozat minden idők legjobb jazz albumait mutatja be. Az est fénypontja azonban kétségkívül Lizz Wright lesz, akit pályája elején a neo-soul új csillagaként mutatták be a kritikusok, mára pedig a világ egyik legelismertebb jazzénekesnőjeként és zeneszerzőjeként tisztelik. A georgiai Hahirából származó énekesnőt olyan előadókkal emlegetik egy sorban, mint Nina Simone, Abbey Lincoln, Cassandra Wilson vagy Norah Jones. Első budapesti fellépésén elsősorban a Grace című, utolsó albumának dalait mutatja be.

