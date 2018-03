Ezen a héten is összeszedtük az elmúlt néhány nap kliptermésének legjavát: Kelly Clarkson az új videójával megmutatta, hogyan kell továbblépni, a Queens Of The Stone Age a budapesti bulija előtt rémisztgetéssel csinált kedvet magához, Veszélyes Faszfej utódja pedig Berlinben léggitározott nagyokat, Marilyn Manson pedig még mindig ugyanazt a cirkuszt csinálja.



Mambo Rumble: Maturing Scum

rendezte: Lippai Danger

Lang Ádám korábbi, Veszélyes Faszfej nevű zenekarát – egészen hihetetlen módon – még a bulvársajtó is felkapta tavaly, miután a Tavaszterror című számuk klipjében feltűnt a Vittulában bulizó Jennifer Lawrence. A Veszélyes Faszfej még 2017-ben megszűnt, Langnak új zenekara van, Mambo Rumble a nevük, és Berlinben forgatták a legújabb klipjüket. "A videó annyi, amennyit látsz, még a szám kifaszázása előtt voltunk Berlinben, ahol sokat léggitároztunk, majd mikor kész lett a szám, Lippai Danger összevágta ilyen tök jóra" – mondta az Indexnek Lang a lenyűgözően őszinte produkcióról. Aztán hozzátette, hogy "jó drága tud lenni egy stúdió, de kurva jó sok év recsegés után faszán szólni, javasoljuk mindenkinek". A zenekarvezetővel néhány éve interjúztunk is, akkor még a Rakéta fesztivált szervezte.

Kelly Clarkson: 'I Don't Think About You

Tavaly szeptemberben jött ki Kelly Clarkson legutóbbi, Meaning of Life című albuma, a megjelenés hetén pedig egy bátor interjúban beszélt arról, hogy mennyire pocsékul érezte magát, amikor a környezete szerint jól nézett ki. "Amikor igazán vékony voltam, meg akartam ölni magam" – mondta az Attitude magazin szerint, Clarkson viszont ezt az állítását később tagadta, és hozzátette, hogy mivel kívülről látszólag rendben volt, senki nem gondolta, hogy mi történik vele odabent. Annyi biztos, hogy az énekesnő éppen a boldogtalansága miatt fogyott le élete "nagyon sötét" időszakában, a legújabb klipdala meg arról szól, hogy vannak olyan pillanatok az ember életében, amikor felismeri, hogy valami rossznak többé nincs hatalma felette. A klipben meg is jelenik egy manipulatív ex, a rosszfej menedzsment, illetve néhány gyötrő gyerekkori emlék, miközben Clarkson arról énekel, hogy büszke az útra, amit megtett, meg hasonlók.

Speedy Ortiz: Lean In When I Suffer

rendezte: Ari Ratner

Rátalálni a boldogságra a Speedy Ortiz szerint sem egyszerű: legújabb klipjükben a padon szomorkodó zenekarvezetőt (Sadie Dupuis) egy örökké vidám bohóc invitálja meg egy klubba, ahol béna szmájlik közt mosoly- és jógagyakorlatokkal próbálnak meg segíteni azokon, akiket depresszió gyötör. A klip természetesen azoknak a kéretlen jótanácsoknak és unásig ismételt frázisoknak a paródiája, amiket a depressziós ember szokott kapni a környezetében élőktől. A zenekar legújabb albuma Twerp Verse címmel érkezik majd április 27-én.

Queens Of The Stone Age: Head Like A Haunted House

rendezte: Liam Lynch

"Picsába, azt hiszem, nem jön be ez az album" – írtuk tavalyi kritikánkban, mikor megjelent a Queens Of The Stone Age legutóbbi albuma, a Villains. A zenekar frontembere, Josh Homme azóta fejbe rúgott egy fotóst, aki a munkáját végezte, majd elnézést kért miatta, elismerte, hogy egy igazi fasz volt, és a QOTSA közben egy magyarországi lemezbemutatót is bejelentett – épp aznap fognak Budapesten játszani, amikor Nick Cave is. Amíg javában zajlik a Villains világkörüli turnéja, a zenekar egy újabb klipet dobott ki az albumhoz, ezúttal repülő koporsókkal és csészealjakkal, meg egyéb ironikus rémségekkel.

Girls Rituals: I Know

Aszta! Elfogytak a szavak.

Marilyn Manson: Tattoed In Reverse

rendezte: Marilyn Manson

Sorolom a dolgokat, amik megtalálhatóak Marilyn Manson új klipjében: műtőasztal, rémisztő kopasz emberek, szétroncsolt képek, egy baba, maszkos táncosok, Manson kerekes székben, fordított kereszt, középső ujj mutogatása, és Courtney Love. Szóval olyan, mintha hirtelen 1996-ba teleportáltak volna, amikor még ez valami brutális, érthetetlen sokkolásnak számított volna, most már viszont olyan, mintha egy kőkemény önparódia lenne. De nem vagyok biztos benne, hogy Mansonnak van humora. Hiúsága viszont igen, mert valami miatt majdnem az összes képet, ahol az ő arcát mutatják, összenyomták, hogy jobban hasonlítson egy csúcsfejre, mint saját magára. Valami miatt a videó nézése közben lefagyott a böngészőm, és kiadott egy jó hangos BRZZZZZZZ-t, az jobban sokkolt, mint ez.

Preoccupations: Disarray

rendezte: Ruffmercy

2015-ben az egyik kedvenc albumunk a kanadai Viet Cong címnélküli debütálása volt, aztán a zenekar nevet váltott, játszott Magyarországon (a régi meg az új névvel is), pénteken pedig kiadta a legújabb anyagát, a New Materialt. A megjelenés hetén ezt vezette fel a Disarray nagyon szép tengerparti klipje, amiben Matt Flegel csatangolását nézhetjük közel négy percen keresztül.