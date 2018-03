Ijesztően sok ópiát okozta Prince halálát

Azt már korábban is lehetett tudni, hogy Prince 2016-os halálát ópiáttúladagolás okozta, az Associated Press birtokába került toxikológiai vizsgálati eredményből azonban az is kiderült, hogy iszonyatosan sok szintetikus opiát volt a zenész szervezetében a halálakor.

A Prince otthonában és utazótáskáiban talált tabletták egy része fentanilt, egy veszélyesen erős szintetikus fájdalomcsillapítót tartalmazott. A halottkémi vizsgálat szerint a zenész ennek a véletlen túladagolásába halt bele. A szer ötvenszer erősebb a heroinnál.

Az AP szerint „rendkívül magas” volt a Prince szervezetében talált fentanil mennyisége. A gyógyszerfüggő zenész vérében 67,8 mikrogramm fentanilt találtak literenként, ami extrém magas koncentráció. A szakértői vélemény szerint a szer már literenként 3-58 mikrogramm koncentrációnál is végzetes hatású lehet, írja az MTI.

A fentanil koncentrációja Prince májában 450 mikrogramm volt kilogrammonként, miközben a 69 mikrogramm fölötti koncentráció túladagolást vagy halálos mérgezést jelezhet. Potenciálisan halálos mennyiségű fentanilt találtak a zenész gyomrában is, ami arra utal, hogy szájon át fogyasztotta a szert.

Prince-nek nem volt receptje a szupererős fájdalomcsillapítóra, a hatóságok azt is vizsgálták, hogyan juthatott hozzá ahhoz. A nyomozók két tucat Watson 385 feliratú tablettát találtak nála, amely a laboratóriumi elemzés szerint fentanilt, lidokaint és egy U-4770 nevű, a morfiumnál nyolcszor erősebb szintetikus szert tartalmazott.



Prince 2016 áprilisában halt meg, egy liftben találtak rá a stúdiója épületében, már nem tudták újraéleszteni. 57 éves volt.