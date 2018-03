Még mindig jól áll Jack White kezében a gitár

Nagyon szerettük volna megmutatni az e heti klipválogatásunkban az új Beck-klipet, amit Edgar Wright (Shaun Of The Dead, Baby Driver) rendezett, de sajnos azt csak Apple Musicon lehetett, úgyhogy helyette ezeket tudtuk túrni a héten a Youtube-ról.

Trouble: Bring It Back (featuring Drake)

rendezte: Derek Schklar

Trouble úgy jön fel az amerikai mainstream rap világába, mint a talajvíz, erre még rásegít egy kicsit egy Drake-vendégszereplés, amihez aztán készült egy videoklip is. Ami igen, majdnem nyolc perc, és a felirat alapján az Edgewood című rövidfilmből tartalmaz részleteket, de ez a sok információ eltörpül amellett, hogy a klip operatőre a magyar Rév Marcell volt (Balaton Method, Fehér isten), és már ezért is érdemes végignézni. Még ha az egész egy kicsit közhelyes, fekete-fehér pózolás mindenféle rapklisékből.

Cupcakke: Crayons

rendezte: ?

Cupcakke kicsit olyan, mint azok a falusi asszonyok, akik a lehető legnyíltabban beszélnek minden jöttmentnek arról, hogy előző este mit műveltek az urukkal az ágyban. Ami nagyjából annyit jelent, hogy Cupcakke egy tök szórakoztató jelenség, aki ebben a számban például olyan dolgokról rappel, hogy miért akasztja ki a férfiakat a melegpornó, amikor leszbikust néznek dögivel, meg hogy mind emberek vagyunk, minek szenvedünk már ennyit, közben meg néha LED-fényes kabát van rajta.

Soccer Mommy: Cool

rendezte: Ambar Navarro

Clean címmel adta ki nemrég bemutatkozó albumát a még mindig csupán 20 éves Sophie Allison és zenekara, amelyen a Cool című szám is szerepel. Ha jól értem, a dal a tizenéves lányok útkereseséről szól, a klip pedig megmosolyogtatóan nosztalgiázik a kilencvenes éveken, illetve tekint vissza a tagok gyerekkorára – vidám színekkel, jégkrémmel, robbanócukorral, valamint többek között egy megkopasztott Barbie-utánzattal.

Raccoon Rally: Starving to death on a hospital bed

készítette: Raccoon Rally

Tavaly a nehezen induló, másnapos vasárnap délutánokhoz hasonlítottuk a Raccoon Rally egészségesen tohonya számait. A projekt mögött álló Gál Tamás jelenleg még Bécsben él, de hamarosan kontinenst vált, a legújabb videóját pedig egy brazil hostelben készítette egy Mustafa nevű macska főszereplésével. A DIY klipecske egyetlen geg köré épül: a biliárdasztalon henyélő Mustafa csak a fekete golyót engedi eltenni, ezzel viszont a játékos veszít. A számot egyébként egy bécsi kórházi élmény ihlette. "Tökre vártam, hogy mi lesz a kaja, de végül kurvára nem adtak semmit. Azt mondták, majd később, majd később, de végül semmi kaját nem kaptam. Szóval lehet mégis igaza van Lázárnak, és Bécs tényleg hanyatlik" – viccelődött az Indexnek a projekt mögött álló zenész.

Jack White: Over And Over And Over

rendezte: Us

Minden jel szerint pocsék lett Jack White új lemeze, a Boarding House Reach, és hát az Over and Over and Over sem egy túl jó dal, de White-nak még ennyi idő után is tök jól áll, hogy különböző színes terekben pózol egy gitárral, miközben a kamera zaklatott, de nagyon szisztematikus módon rángatózik összevissza. Michel Gondry csápjai évtizedeken át elérnek bárhova, ide is sikerült.