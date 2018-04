A Dope Calypso is fellép a legmenőbb fesztiválon

Fogadjunk, nem is tudta, hogy idén is megjelent egy csomó klassz magyar zene. Ismét összeraktuk az év szerintünk legkirályabb hazai megjelenéseit.

Habár a barcelonai Primavera Sound fellépőit már korábban bejelentették, (Arról, hogy mitől olyan menő ez a fesztivál, ebben a tavalyi cikkünkben írtunk hosszabban.), most kiegészült a sor a Primavera Pro fellépőivel is, ahol egy magyar zenekar, a Dope Calypso is fel fog lépni. A Primavera Pro egy ötnapos zeneipari találkozó a fesztivál területén, a fesztivállal egy időben.

Két koncertet is adnak a hivatalos fesztiválprogram részeként: egyet a Primavera Pro saját showcase-én, egyet pedig a fesztivál NightPro Stage-én, ami közvetlenül a tengerparton, a nagyszínpadok mellett foglal helyet.

A fesztivált idén május 30. és június 3. között rendezik meg, a fellépők között olyan nevek lesznek, mint az Arctic Monkeys, Björk, a Nick Cave and the Bad Seeds, Lorde, The National, Migos, ASAP Rocky, a HAIM, Tyler the Creator, a CHVRCHES, Fever Ray, Lykke Li, Charlotte Gainsbourg és a Beach House.

A Dope Calypso 2015-ben a Boyz from Heaven című számmal megnyerte a Stenk dalversenyét.