A Jónás Vera Experiment szerint most, a választások idején van a legnagyobb szükségünk arra, hogy levezessük a feszültséget. Ehhez kínál megoldást az új videó, amiben szinte minden felrobban, amit csak fel lehet robbantani, ráadásul mindezt lassítva nézhetjük meg. A klipet először itt a Stenken lehet megnézni.

Eddig csak angol nyelvű saját szerzeményeit ismerhettük, de most elkészült az énekes-dalszerző Jónás Vera első magyar nyelvű dala, a Borzongásaim, amelyhez Miki357 csinált klipet. A nagyon színes, slow motion videóban minden szétrobban – de aztán újra összeállva a helyére is kerül. A forgatáson a stáb fedezékbe vonulva figyelte a hivatásos tűzszerész által végzett robbantásokat.

„A dal azokból az élményekből kiindulva született, amiket akkor éltem át, amikor az élet valamely területén a helyemre kerültem. Lehetett ez álmaim albérlete, egy beteljesült szerelem, de akár az a pillanat is, amikor belekóstoltam a legfinomabb kávéba. Elsőre nehéznek tűnt, de a dal szövegírójával, Hegyi Gyurival végül közösen találtuk meg azt a szót, ami pontosan leírja az élményt: mert végül is minden ilyen pillanatba beleborzongtam, nagyon is jó értelemben” – mondta Jónás Vera a dalról.

Vera a zenét a szólóban is újra aktív Vranik Krisztián „Krizsoval” rakta össze, míg a felvételekben részt vett Bécsy Bence és Fenyvesi Márton.

A Jónás Vera Experiment legközelebb április 14-én lép fel a budapesti Kuplungban.