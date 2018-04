Legjobb európai kisfesztiválok között a Kolorádó

A kisebb európai zenei fesztiválokról készített ajánlót az angol Guardian lap, a legjobb tízbe pedig a magyar Kolorádó fesztivál is bekerült. Mint írják egy fesztiválnak nem kell óriásinak és reklámokkal telinek lennie, ezért szedtek össze olyan alternatívákat, amiket különleges helyszíneken rendeznek meg és nem annyira ismertek még.

A Kolorádó bemutatása természetesen azzal kezdődik, hogy Budapesten rendezik meg a Szigetet, ami Európa egyik legnagyobb fesztiválja, de találni itt egy kevésbé felkapott rendezvényt is. Megemlítik, hogy a koncepció az, hogy a természetet és a zenét is egyszerre lehessen élvezni. Az ajánlás mellett szól az is, hogy az idén erős lett a fellépők listája, olyan nevekkel, mint Kelela és Wavves. Ez messze a legolcsóbb fesztivál is a listában, hiszen átlagosan 100 euró közül alakulnak a rendezvények belépői, a Kolorádó bérlet viszont csak 35 euróba kerül.

A Guardian listáján ezen kívül skót, portugál és török rendezvények vannak, de bekerült még egy másik közeli rendezvény is, a szlovákiai Pohoda. Itt az Index is járt tavaly és elég jó benyomásokkal távoztunk a trencséni repülőtérről.