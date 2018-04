Lukács megkönnyezte a Metallica Tankcsapda-feldolgozását

A tegnap esti, budapesti Metallica-koncerten elhangzott egy dal, amit nem valószínű, hogy bármikor máskor is lehet majd hallani: Robert Trujillo basszusgitáros és Kirk Hammett gitáros közösen adta elő A legjobb méreg című Tankcsapda-szerzeményt. Arra lehetett számítani, hogy lesz valami ikonikus magyar sláger a koncerten, hiszen a turné előző állomásain is játszottak helyi szerzeményt . Bécsben például a Rock Me Amadeust Falcótól - de arra előzetesen nem, hogy pont Tankcsapdát vesznek elő.

Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa az mondta az Indexnek, hogy zenekarközeli forrásokból volt egy olyan hírük, hogy Trujillo vélhetően Tankcsapdát nézett ki a koncertre, de ezt hivatalosan nem jelezte nekik senki.

Úgy tudom, hogy annak alapján is választottak nótát, hogy milyen a nézettsége a YouTube-on, és hát a Méregnek elég magas.

Ez a kis gesztus, hogy a rajongóknak egy helyi szerzeménnyel kedveskednek, Trujillo és Hammett saját kis projektje a turnén.

Azért sem akartuk mondani, mert kurvára nem volt biztos a dolog, volt olyan koncert, amin nem játszottak hazait, szóval úgy mentünk a bulira, hogy vagy lesz, vagy nem, de ha lesz, akkor az tuti Tankcsapda-nóta lesz.

Fejes libabőrösen, tátott szájjal hallgatta végig a számot, és azt mondja, hatalmas megtiszteltetés, de nemcsak nekik, hanem az egész magyar rockzenének.

Az, hogy egy Metallica egy magyar számot játszik, az a magyar rock ünnepe. Akkor is az lett volna, ha Omegát választanak vagy Pokolgépet. Így persze sokkal személyesebb lett, Lukácsnak meg pláne. Ez egy színtiszta Lukács-szerzemény, se nekem, se Sidinek, se senkinek nincs sok köze hozzá, érthető, hogy így hatott rá.

A zenekar énekes-basszusgitárosa idén ünnepli az 50. születésnapját, Fejes szerint meg is könnyezte a pillanatot, amikor Trujillo belevágott a nótába.