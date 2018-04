Soha nem látott techno stég lesz az idei Soundon

Egy új, a Balatonra épült helyszín mutatkozik be az idei Balaton Sound fesztiválon. Ez lesz a Clubs On The Beach, ahol európai techno és house clubok rezidensi DJ-i fognak majd zenélni, különleges környezetben. Egy helyen lép majd fel a a berlini Watergate, a párizsi Rex, a brüsszeli Fuse, az ibizai Pacha és a londoni Defected házigazdái.

A Balatonra épülő, mintegy 1000 négyzetméteres stég délután kettőtől üzemel majd, a fő fellépők pedig este 8 és 10 között zenélnek majd, hogy nyugat-európai értelemben vett technóra lehessen lépegetni egy mojitós vödörrel a kézben .

Az idei Balaton Sound nagyszínpados fellépőiről korábban már írtunk, érkezik például Rita Ora, de itt lesz újra a nagy kedvenc David Guetta is. Ezenkívül fellép még Zamárdiban Martin Garrix, a Chainsmokers, Big Sean és Big Shaq is.