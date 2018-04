A Fleetwood Mac Lindsey Buckingham nélkül folytatja

Az amerikai rockzenekar hétfőn rövid közleményben jelentette be, hogy meghatározó tagja, a csapathoz több mint negyven éve csatlakozott zenész nélkül indul új turnéjára, írja az MTI. A szétválás okairól egyelőre egyik fél sem nyilatkozott.

Az énekes, gitárost két ismert zenész, a Crowded House-ból ismert Neil Finn, illetve a Tom Petty & the Heartbreakers korábbi tagja, Mike Campbell fogja helyettesíteni a turnén. A 68 éves Lindsey Buckingham 1974-ben lett a Fleetwood Mac tagja akkori barátnője, Stevie Nicks énekesnő társaságában. A pár az azóta eltelt évtizedekben a zenekar meghatározó arcává, hangjává, dalszerzőjévé vált. Buckingham nevéhez fűződik mások mellett a Go Your Own Way, a Tusk vagy a The Chain című sláger.

A zenész 1987-ben már kilépett a Fleetwood Mac-ből, majd 1996-ban visszatért és azóta újra a csapat tagja volt.