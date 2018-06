Orfű: inkább nyári tábor, mint zenei fesztivál

Idén tizenegyedik alkalommal rendezik meg a Fishing on Orfű fesztivált a Panoráma kempingben. Jegy nélkül már ne induljon el, a rendezvény idén is telt házas, elfogytak a napijegyek és a bérletek, ami azért nagy szó, mert ezúttal nincsen nagyobb húzónév a fellépők között. A Panoráma kempingbe 8000 embert engednek be, ami pont ideális létszám – szerda este sehol sem lehetett azt érezni, hogy igazán fullasztó lenne a tömeg. A szervezők saját bevallásuk szerint is szeretnének alternatívát nyújtani a hazai fesztiválpiacon, ahol az uralkodó nagyobb rendezvények egyik közös jellemzője a túltolt marketing megjelenés és a rengeteg ember.

Orfű ehhez képest egy békés, könnyen belátható és bejárható rendezvény, ami eléggé mellbe tudja vágni azt, aki az utóbbi években csak a már említett tömegrendezvényeken járt. Az idei fesztivál koncepciója a visszatérés volt a gyökerekhez. Elsősorban a magyar alter olyan fellépőit hozták el a fesztiválra, mint a Quimby meg a Pál Utcai Fiúk.

De nem is a fellépőkön van a hangsúly, hanem azon, hogy kellemes környezetben lehessen koncerteket nézni, kempingezni a Mecsek egyik legszebb helyén.

A Fishing on Orfű már tavaly kinőtte a kempinget, így idén is jó néhány olyan program volt, amit azon kívül lehetett megtalálni. Ilyen például a Színházkert, ami Orfű központjában található, és ahol végig vannak előadások, mint például a Jó zsaru – rossz zsaru, amit Stohl András és Szabó Győző hoz el a Muskátli udvarba. Rajtuk kívük fellép még Mácsai Pál, Udvaros Dorottya, Hámori Gabriella és Farkas Franciska is, különböző darabokkal. Újítás a Sufni teátrum, ahova ugyan nem sokan férnek be, de a kis helyszín extra intimitás ad az itteni daraboknak. A színházkertbe külön jegyet kell váltani, ami bérlettel együtt 1000 forint, anélkül 2000.

23 Galéria: Fishing on Orfű - 2018 Fotó: Németh Sz. Péter / Index

Szintén a fesztivál területén kívül esik, de az egyik legérdekesebb programnak ígérkezik a Fröccstúra, aminek keretében helyi borászokkal és ismert zenészekkel lehet enni-inni. Ebben részt vesz a Bëlga, Varga Livius és az Ivan & The Parazol is. Lesz Sörtúra is, ahol meg lehet látogatni egy kézműves sörfőzdét, de amitől igazán különleges lesz, hogy az egyik túrát Kispál András, Dióssy Ákos és Leskovics Gábor vezeti.

A fesztiválon idén is a látogatók mondhatták meg, hogy szponzor helyett hogyan legyenek elnevezve a nagyszínpadok, idén a súlyosan veszélyeztetett állatok kaptak figyelmet, így kapta az egyik helyszín a Tiszavirág a másik pedig a Tasman ördög nevet. Apróság ugyan és egyébként fel sem tűnik, de a szervezők igyekeznek a legjobb kapcsolatot kialakítani Orfű községgel, ami a színpadok tájolásában is megjelenik. Mindegyik a hegy felé néz, hogy véletlenül se dübörögjön túl sok basszus a helyiek ablakán, míg tart a Fishing. Ez még azért is jól jön, mert ha az ember felmegy a kemping legmagasabb pontjára, akkor nagyon hangulatos helyről lehet nézni a nagyszínpadot. Idén egy új terasszal is bővültek, ami mindenképp a fesztivál egyik leghangulatosabb helyszíne lett. Ezt a versenyt mondjuk a tavaly debütált Tűzhöz közel helyszín nyeri egészen biztosan.

Az erdőben egészen különleges körülmények között lehet zongorakoncerteket nézni.

A program délután kettőkor elindul, és ilyenkor is nagyon menő ez az egész az állatos installációkkal, és a keményen tűző nap ellen védelmet nyújtó árnyékkal, de kötelező megnézni a sötétben is.

Ilyenkor vannak a nagyobb durranások is, pénteken például a véletlen trió tagjaként Lovasi András is fog itt zenélni, Heidl Györggyel és Gábor Andorral közösen. Szerda este Kiss Tibi és Vastag Gábor adott itt egy remek koncertet, meg is telt az erdő miattuk, így lehetett tulajdonképpen zsúfoltságról beszélni, de így sem volt elviselhetetlen, és az egészért kompenzált, hogy

az egész inkább emlékeztetett egy zenekar által a rajongóknak szervezett nyári táborra, mintsem egy zenei fesztiválra.

Ez egyébként a Fishing legnagyobb bája, itt tökéletesen meg lehet tanulni a fesztiválozást szolid körülmények között. Nagyszerű például, hogy a sátorhelyek szépen fel vannak parcellázva. Aki jegyet vesz, az pontosan tudja, hol találja a sátrát, az utak pedig a fesztivál kedvenc zenekarairól vannak elnevezve, így van Pál utca és Heaven Street is. Ez a fesztivál kezdete óta alapvetés, de jól összefoglalja, hogy miért tud könnyen szerethető lenni egy ilyen kis fesztivál.

23 Galéria: Fishing on Orfű - 2018 Fotó: Németh Sz. Péter / Index

Az ételválaszték elég színes a fesztiválon, az ételudvaron hosszan sorakoznak egymás mellett a food truckok. A fesztiválon lehet készpénzzel fizetni, és viszonylag sok helyen van kártyás fizetés is, de egyáltalán nem alapvetés, úgyhogy ezt még érdemes rendelés előtt megkérdezni. Az árak egy átlagfesztiválhoz képest nem számítanak kiemelkedően magasnak, viszont a fesztivál visszajáró vendégei azt mondták nekünk, hogy

tavalyhoz képest érezhető egy komolyabb drágulás, ami kissé meglepetésként érte őket.

Egy hot dog 600 forintba kerül, sajtos tejfölös lángost 900 forintért lehet enni, a lepényt 1300 forintért kínálják, de a komolyabb burgerek, tortillák mind 1300 forintnál kezdődnek és körülbelül 2000 forint alatt állnak meg. Pizzaszeletet lehet enni 700 forintét két feltéttel és 850 forintért 4 feltéttel is.

Idén is van repohár a fesztiválon, a söröket automatikusan ebbe adják, viszont ha valaki fröccsözik, akkor külön kell szólni, hogy műanyag pohár helyett repoharat szeretnénk kérni. Láthatólag népszerű a kezdeményezés, sok embernél lehetett látni, első nap még nem is nagyon dobálta el senki, hanem szépen megőrizték őket. A hidegkomlós Dreher 600 forintba kerül, és ugyanennyit kérnek az alkoholmentes, illetve a citromos változatért is. A Pilsner 800 forintba kerül.

A bor külön figyelmet kap a fesztiválon, ezúttal is több tucat helyi borász települt ki a fesztiválra, akiknek a borait nem csak fröccsben érdemes megkóstolni. Az árak decinként 350 forinttól indulnak. Idén is lehet műanyag flakonba kérni a fröccsöt, ami ugyan nem környezetbarát, de nagyon praktikus tud lenni, hogy ne kelljen olyan sokszor sorba állni a fesztiválon. Mondjuk egy Szigeten ez fontos szempont, de Orfűn egyrészt minden nagyon közel van, másrészt pedig nem is kell igazán sokat várni az újabb körre. Az egyliteres flakonos fröccsöt 1400 és 3100 forint között lehet beszerezni, annak függvényében, hogy bort vagy szódát szeretnénk inkább inni. Az üdítőitalok 450 forintba kerülnek, a rövideket pedig 900 forintért adják. Ezenkívül vannak koktélos vödrök is, ezt 2400 forintért árulják. Dohánybolt közvetlenül a fesztivál bejárata mellett van.

23 Galéria: Fishing on Orfű - 2018 Fotó: Németh Sz. Péter / Index

A koncertek mellett van mozi is a fesztiválon, ahol olyan friss magyar filmeket vetítenek, mint a Testről és lélekről, a Jupiter holdja vagy A Viszkis. Az oroszországi labdarúgó-világbajnokság meccseit az Unicum Bárban lehet követni. Itt szerdán nem volt igazán nagy tömeg, de ha valaki kényelmes helyről szeretné nézni a mérkőzéseket, akkor érdemes még időben helyet foglalni, a tévékhez közel.