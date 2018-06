Titok, mennyiért jön ingyenes mezőkövesdi koncertre a Nazareth

Miskolci Rocklegendák elnevezéssel indul egy koncertsorozat Mezőkövesden, Tállai András benzincsökkentő ex-polgármester, fideszes képviselő, és volt NAV-elnök körzetében. A sorozat első fellépője a Nazareth lesz, de az önkormányzat nem akarja megmondani, hogy mennyibe került leszervezni ezt az egyébként ingyenes koncertet.

Az Átlátszó szerint az önkormányzat üzleti titokra hivatkozik, és arra is kitérő választ küldtek, hogy mennyi mobilvécét terveznek telepíteni a Kavicsos-tóhoz.

A Nazareth-koncert hírét először az eszakihirnok.com oldal vette észre a zenekar honlapján csak "Mesokovesd"-nek titulált koncertdátum alapján, akkor az önkormányzat a hírt nem cáfolta, de nem is erősítette meg.



A bulit július 14-én tartják, de a hivatalos bejelentés csak pár napja került a mezokovesd.hu portálra, a koncertnek még Facebook-eseménye sincsen.



Az Átlátszó közérdekű adatkérelmet nyújtottunk be a koncert költségeivel kapcsolatban, és azt is megjegyzik, hogy az év végén, Budapesten tartott Nazarethre 6900 forint a jegy.