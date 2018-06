XXXTentacion a halála után lett listavezető

Másfél hete egy lövöldözésben vesztette életét XXXTentacion, azaz Jahseh Oyfroy. A rapper 17 évesen tűnt fel, és vált hamar népszerűvé, „17" című albumával, amit a „?" követett. A gengszterrap-imidzset kiválóan hozó zenészt családon belüli erőszakkal (egy terhes nő bántalmazásával) vádolták meg, egy interjúban beszólt a feministáknak, nem egyszer megjárta a bulvárcímlapokat.

A „Sad!" című száma, ami a legutóbbi, „?" című albumán szerepelt, az 52. helyről az elsőre ugrott a Billboard slágerlistáján, ezzel az első posztumusz listavezető The Notorious B.I.G. „Mo Money Mo Problems" című, 1997-es trackje óta. A Nielsen szerint a Sad! június 21-re (a rappert 18-án lőtték le) csak az USA-ban 48,9 millió meghallgatást hozott a különféle zeneszolgáltatóknál, mellé 26 000 letöltést és 2,9 millió rádióhallgatót.

A Billboard százas listáján nyolc további száma szerepel még, ezek: „Moonlight" (16.) „Changes" (18.), „Jocelyn Flores" (19.) „F**k Love," (28.), „Everybody Dies on Their Nightmares" (42.), „The Remedy for a Broke Heart (Why Am I So in Love)" (58.) „Hope" (80.), és „Numb" (82.) A rapper temetése ma délután lesz a floridai Sunrise-ban.