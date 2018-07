Húszezer forintba kerül az ötliteres koktél a Soundon

Szerdán tizenkettedik alkalommal indult el Zamárdiban a Balaton Sound. Tavalyhoz képest feltűnő, hogy már a nyitónapon kifejezetten sokan voltak, nem igazán volt jellemző a tavalyi üdítő szellősség. A várakozások szerint a pénteki és szombati napon, amikor Martin Garrix és David Guetta fognak fellépni, még az is előfordulhat, hogy ki kell tenni a megtelt táblát.

Habár több éve működik a rendszer, nem árt újra elismételni, hogy a karszalag átvételéhez továbbra is fényképes igazolványra van szükség, ami növeli a várakozást, úgyhogy napijeggyel érkezőknek érdemes rászámolni legalább egy órát erre az egészre, és nem az utolsó pillanatra hagyni a megérkezést.

Az idei év egyik legnagyobb újdonsága, hogy azoknak, akiknek nincs Paypass-bankkártyájuk, már nincsenek arra kötelezve, hogy kiváltsanak egy Festipay-kártyát, helyette a karszalagba épített chipre lehet feltölteni a pénzt és ezzel fizetni. A kártyák kiszorulásával azoknak a bódéknak a száma is megfogyatkozott, ahol pénzt lehet feltölteni, helyettük néhány alig automata lett elszórva a fesztivál területén. A cél szemmel láthatóan az, hogy az emberek használják a Sound mobilos alkalmazását, amin keresztül a saját bankkártyáról lehet a karszalagra tölteni a pénzt. Ez 300 forintba kerül de cserébe amit esetleg nem költ el az ember koktélos vödrökre és kézműves vegán hamburgerre, azt utólag visszakapja a számlájára. A chip többnyire jól működik, de ha túl szorosan kerül az ember kezére előfordulhat, hogy az izzadtság megrongálja, úgyhogy érdemes odafigyelni.

17 Galéria: Szerdán tizenkettedik alkalommal indult el Zamárdiban a Balaton Sound Fotó: Szekeres Máté / Index

A Sound általában az a fesztivál, ahova elsősorban magyarok érkeznek, hogy megpörgessék a VIP-ben az Audi slusszkulcsát, de az első nap alapján érezhetően nemzetközibb is lett a közönség, elsősorban a belgák, illetve a szlovákok tolták meg a bulit: amikor délután öt körül épp, hogy ébredezett a fesztivál, ők már úgy lépegettek, mintha egy hete tartana.

Idén megújult a nagyszínpad díszítése, amitől még inkább az érezhető, hogy a Sziget és a Tomorrowland irányába változik a fesztivál. Szintén ezt erősíti, hogy vannak különböző gólyalábas művészek, akik időről időre csinálnak egy kört a verető tömegben. Ehhez jönnek hozzá a koncert közbeni extra látványelemek, a konfettik, a színes szalagok. Mondjuk az új nagyszínpadról is nehéz megmondani, hogy pontosan mit is kellene látni, első ránézésre, mintha kézigránátokat építettek volna a tetejére, de nyilván valami egészen más volt az eredeti cél.

Tavalyhoz képest nem változott a sör ára, továbbra is 790 forintért adnak 4 deci Heinekent. Viszont a Volthoz és a Szigethez hasonlóan itt is bevezették a repoharat. Ez azt jelenti, hogy először meg kell venni a műanyag, nagy fogóval rendelkező poharat 450 forintért és utána ezt kell magunknál tartani, ha nem akarunk újra fizetni érte. Ha nem akarjuk magunkkal cipelni a poharat, akkor lehet érte kupont kérni, amiért később újra kaphatunk poharat. Ránézésre az első napon nem túl sok ember élt ezzel a lehetőséggel, illetve a közönség jelentős részének nem jelentett extra költséget a közel 500 forintos pohár: miután véget ért a Dimitri Vegas & Like Mike, tucatnyi eldobált és eltörött repohár maradt a fesztiválozók után, ami a Volton nem volt ennyire jellemző. Egyébként a repoharakat nem lehet utólag pénzzé váltani.

17 Galéria: Szerdán tizenkettedik alkalommal indult el Zamárdiban a Balaton Sound Fotó: Szekeres Máté / Index

Az italárak különösebben nem változtak, fröccsözni átlagosan 1500 forintért lehet, a 4 centes rövidekért 1250 forintot kérnek el, az üdítők 500 forintos áron mennek, beleértve az ízesített vizeket is, az energiaital pedig 760 forintba kerül. A Balaton partján nyilván a koktélok a legnépszerűbbek, ezeknél nem kell repoharakkal szórakozni. A négy decis Mojito, a vodkaszóda, és a továbbra népszerű Aperol Spritz 2000 forintba kerül.

A legtöbb koktélból van ennél nagyobb kiszerelés, 2 liter cuba libre 9000 forintba kerül, de 5 litert is lehet kérni 20 ezer forintért, plusz a borravaló.

Nincs túlságosan a fesztiválozók arcába tolva, de a pohárral jótékonykodni is lehet, aki a megfelelő sátorban adja le a poharát, az támogathatja a hátrányos helyzetű gyerekek oktatását segítő programot.

Továbbra is nagyon sok helyen lehet enni a fesztivál területén, jól elszórták a food truckokat, de természetesen mindegyik annyira közel van egy üvöltő színpadhoz, hogy sehol sem kell nélkülözni a baszust. A gyros pitában 1500 forint, a tál 2200, az egyszerűbb hamburgerek 1500 forinttól indulnak, de aki valamilyen komolyabb, kézművesebb, angus-marhából készült ételre vágyik, annak legalább 2000 forintot kell kiadnia. A sima lángos egy ezres, a sajtos tejfölös 1500, de létezik még ezen kívül kolbászos, baconös, csirkés és csülkös verzió is 2500 forintért. A pizzaszelet pedig 900 forintba kerül. Kínait 1800 és 2500 forintért lehet enni, a hotdog 950. Van vegán kaja is a fesztiválon, de ez az egyik legdrágább, egy édesburgonyás burger 2500 forint, de ha gluténmentes buciban kérjük, akkor már 3300 forintra megy fel az ára.

17 Galéria: Szerdán tizenkettedik alkalommal indult el Zamárdiban a Balaton Sound Fotó: Szekeres Máté / Index

Néhány egyéb megfigyelés a fesztiválról: