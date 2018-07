11 éves korom óta szívok / Hétévesen toltam az első bogyót

Így kezdődik az a Lil Pump-nóta, aminek klipjében Charlie Sheen is szerepel és láthatóan elemében (és jól) érzi magát. A Drug Addicts című számról van szó, tessék:

A klipet Hannah Lux Davis rendezte, Lil Pump és "Dr. Sheen" meg egy kissé pszichedélikus beütésű kórházban tobzódik, ahol mindenki szív, iszik, kúr és így tovább. A 17 éves Lil Pump, akiről én most hallok először, elnézést, tavaly futott be a Gucci Gang című nótájával, amit kétmilliárdnál is több alkalommal streameltek azóta, és hát hűbazdmeg, ez szép szám. Nem véletlen, hogy azóta sorba kapja a szerződési ajánlatokat, 8 és 12 millió dolláros is van köztük.

Sheen legutolsó rendes melója az Anger Management című, 100 részes sitcomban volt 2012 és 2014 között, azóta meg abból él, hogy ő Charlie Sheen.