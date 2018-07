Rita Ora mindenkit kárpótolt az elmaradt koncertért

Ismerős nevek és frissebb arcok is szerepelnek a most kiadott, 12 tagú listán.

Rita Orának eredetileg tavaly a Szigeten kellett volna fellépnie, de azt végül lemondta és a koncertet idén a Soundon pótolta be. Ránézésre az angol énekesnő annyira nem is illik a Sound fellépőinek a sorába, viszont az idei fesztiválon látszólag kicsit más a közönség összetétele, mint a korábbi években, több a 25 alatti lány, akik mind össze is gyűltek péntek este a nagyszínpad előtt. A belgákat leszámítva, akik ezzel egyidőben játszották sorsfordító meccsüket Brazíliával, így ők, néhány kivételtől eltekintve, inkább a szurkolást választották a koncert helyett.

Ugyan 6 év telt el azóta, hogy Rita Ora első albuma megjelent, de ez nem jelenti azt, hogy az elmúlt időszakban ne lett volna gyakori vendége a slágerlistáknak és a Spotify playlisteknek. Látszólag úgy tűnt, hogy folyamatosan dolgozik valamin, szinte minden évre jutott 1-2 nagyobb sláger, amik a Soundon előadott alig 1 órás koncertnek is a gerincét adták. A fellépés első felében volt néhány olyan dal, amivel a közönség jelentős része nem tudott mit kezdeni. Ettől a hangulat kicsit lassan indult be, Ora viszont az első számtól kezdve kirobbanó energiával volt a színpadon.

9 Galéria: Rita Ora a 2018-as Balaton Soundon Fotó: Szilágyi Anna / Index

Többször elmondta, hogy mennyire hálás azért, hogy itt lehet és úgy is nézett ki, mint aki ezt komolyan gondolja. Szinte megállás nélkül nyomta, hol női táncosaival együtt a közös koreográfiát, máskor a férfi táncosokkal flörtölt, de az is előfordult, hogy teljesen egyedül vonaglott a színpad közepén.

Ez az energia valamennyire ragadós és átment a közönségre akkor is, amikor láthatólag megilletődtek egy-egy újabb, kevésbé ismert daltól.

Az énekesnő második albuma részben azért is csúszik, mert szerződést bontott a kiadójával, a Jay-Z tulajdonában lévő Roc Nationnel. Ez még egy régebbi ügy, amiből hosszabb bírósági ügy és végül peren kívüli megállapodás lett. Emellett színészkedett, illetve zsűritag volt az X-Factor és a Voice angol kiadásában is. A koncert alapján úgy tűnik, hogy elsősorban mégis a színpadon van a helye, mert vagy tényleg ilyen sokat jelent neki, hogy évek után újra turnézik, vagy csak remekül tudja ezt elhitetni mindenkivel.

A koncert nem is "esett le a Nagyszínpadról", láthatólag nem csak az EDM veretésre van igénye a Sound közönség egyre nagyobb részének, mert egy pop előadó is simán bevonzza az embereket. Persze ebben az is közrejátszhat, hogy Rita Ora, a Magyarországon szintén többször megfordult Ellie Gouldinghoz hasonlóan, többször működött közre DJ/producerek dalaiban énekesként. Előadta az Avicii-vel közös Lonely Togethert is, közben pedig hatalmas felirattal írták ki mögötte, hogy Avicii 1989 - 2018. Ennél többet viszont nem mondott a néhány hónapja meghalt DJ-ről, vagy a kapcsolatukról. Sokaknak ez volt a koncert egyik legemlékezetesebb pillanata, amit látszólag mindenki levideózott a telefonjával.

9 Galéria: Rita Ora a 2018-as Balaton Soundon Fotó: Szilágyi Anna / Index

Egyébként nem töltött sok időt a magyarázással két dal között, főleg az első, kicsit álmosabb szakaszban igyekezte rávenni a közönséget arra, hogy táncoljanak. A Pride-ról és a Csók világnapjáról is megemlékezett néhány szóban, de arról sajnos arról nem szólt neki senki, hogy egyébként Magyarországon 2018 a családok éve.

Tavaly kezdődött az a folyamat, hogy a Soundon is egyre több olyan cirkuszba vagy Tomorrowlandra, vagy épp a Szigetre is passzoló külsőség jelenik meg, mint az utcaszínház vagy a gólyalábasok. Könnyen előfordulhat, hogy a szigetes hasonlóság a jövőben a fellépők sorában is jobban érezhető lesz, mert ez a koncert profilját tekintve jobban illett volna a Szigetre vagy akár a Voltra, mégsem tűnt itt kakukktojásnak.

Lehet nem lesz belőle trend, de önmagában így is nagyszerű, hogy a szigetes bulit nem egy kötelezően lehozott haknival pótolta be Rita Ora, hanem egy tényleg jó hangulatú koncerttel. Működött a látvány, a mögé vetített vizuállal és a táncosokkal. A közönség nem pörgött az elejétől végéig maximális intenzitással, de az utolsó néhány számnál már rengetegen énekeltek és ilyen hozzállással, meg még néhány sikeresebb dallal könnyen összehozható egy kifogástalan koncert. Ízelítőnek ez nem volt rossz.